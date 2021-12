WhatsApp : Astuce pour ignorer un contact sans le bloquer

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un tour dans la application de WhatsApp avec lequel vous apprendrez à ignorer un contact sans devoir finir par le bloquer, alors continuez à lire.

C’est vrai, ce mardi 28 décembre, vous pouvez découvrir la meilleure astuce WhatsApp qui est aussi super simple pour ignorer à un contact sans avoir besoin de le bloquer.

Et il vous est sûrement arrivé qu’un contact WhatsApp vous dérange constamment avec des messages ou que quelqu’un que vous ne voulez pas avoir parmi vos contacts reçoive votre numéro, avec cette astuce vous pouvez ignorer cette situation.

Donc, si vous voulez connaître l’option et la différence entre bloquer et faire taire un chat WhatsApp, nous vous donnons ci-dessous les étapes pour utiliser cette option de l’application et empêcher quelqu’un de vous déranger.

Il est à noter qu’en faisant taire un contact WhatsApp vous pourrez imposer un blocage discret, puisqu’en bloquant définitivement un contact en plus d’empêcher cette personne de vous envoyer des messages, vous l’empêcherez également de voir vos statuts. , photo et nom d’utilisateur, qui se termineront pour vous donner.

Cependant, en faisant taire une conversation, l’autre personne pourra voir vos informations, cependant, cela l’empêchera de vous écrire et de prêter attention à ses conversations.

Pour ignorer un contact sans avoir à recourir au blocage définitif d’un contact dans WhatsApp, la première chose à faire est d’accéder à l’application et d’entrer dans la conversation du contact que vous souhaitez ignorer.

Une fois à l’intérieur, vous devez afficher le menu principal en cliquant sur les trois points verticaux qui se trouvent dans le coin supérieur droit de l’écran.

Automatiquement, une série d’options apparaîtra, parmi lesquelles vous devrez choisir « Silence », en précisant ce que vous voulez faire « Pour toujours ».

Après cela, la seule chose que vous avez à faire pour que les messages de ce contact n’apparaissent plus au début est d’archiver la conversation.

En suivant ces étapes de cette simple astuce WhatsApp, vous pourrez vous débarrasser une fois pour toutes de ces messages ennuyeux.