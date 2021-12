WhatsApp : Astuce pour placer votre nom avec du texte invisible

Cette fois, nous allons vous donner une astuce dans l’application WhatsApp avec laquelle vous apprendrez à placer votre nom avec du texte invisible, alors continuez à lire pour savoir comment le faire.

Si vous souhaitez mettre votre nom dans un texte invisible dans WhatsApp, vous devez utiliser ce simple tour.

La vérité est qu’il existe d’innombrables astuces dans le application, beaucoup d’entre eux ne sont pas utilisés par leurs utilisateurs.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : astuce pour envoyer un message barré à vos amis

Désormais il est possible d’envoyer une photo qui est vue une fois ou pour tous les messages pour disparaître en 24h, cependant, il existe désormais un outil qui fait sensation.

Sur la plateforme WhatsApp, il est non seulement possible d’envoyer un texte invisible, mais aussi de placer votre nom sans même qu’un mot apparaisse et pour cela nous vous donnerons toutes les étapes pour que vous puissiez les mettre en pratique sans faillir.

ÉTAPES POUR PLACER VOTRE NOM INVISIBLE DANS WHATSAPP

Cela vous aidera à protéger votre identité. La première chose sera d’entrer dans WhatsApp. Cliquez ensuite sur votre photo de profil ou sur votre compte. À ce moment, une option s’ouvrira pour vous permettre de modifier votre nom. À ce moment-là, vous devez entrer ce lien Unicode. À ce moment-là, vous devez copier le symbole transparent qui se trouve dans la boîte. Maintenant, collez-le plusieurs fois à votre nom et le tour est joué. Lors de la mise à jour, vous remarquerez que votre nom WhatsApp sera vide ou transparent.

De cette façon, si quelqu’un vous ajoute à un groupe WhatsApp, il ne connaîtra pas votre nom à moins de vous avoir ajouté en tant que contact.

D’autre part, plus de 5 milliards d’utilisateurs dans le monde communiquent quotidiennement sur WhatsApp, la plateforme de messagerie instantanée appartenant à la société Meta.

Cette année, l’application susmentionnée a mis en œuvre un grand nombre de fonctions, la plus remarquable et attendue à ce jour est le mode « Multi-device ».

Cependant, maintenant ils envisagent d’ajouter un autre outil, il consiste en l’apparition d’un troisième chèque ou vu en bleu.

Actuellement, lorsque vous envoyez un message par WhatsApp, vous pouvez obtenir les vérifications suivantes : premièrement, cela signifie que le message a été envoyé, mais pas reçu, il apparaît normalement lorsque le récepteur a éteint le téléphone portable ou n’a pas accès à Internet ; deuxièmement, cela signifie que le message lui est parvenu, mais qu’il ne l’a pas encore lu ou peut-être qu’il l’a ignoré ; et enfin, deux chèques bleus, cela signifie qu’ils ont lu votre message.