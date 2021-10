WhatsApp : astuce pour récupérer toutes les photos supprimées | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre une méthode avec laquelle vous pouvez récupérer tous les Photographies qui sont supprimés de WhatsApp, alors continuez à lire pour apprendre étape par étape comment vous pouvez le faire sans problème.

Si vous avez supprimé les photos de votre conversations de WhatsApp et vous pensez que vous ne pourrez plus les récupérer, car ce n’est pas comme ça, puisque vous avez la possibilité de les récupérer immédiatement.

Comme vous le savez peut-être, le programme appartenant à Facebook C’est un endroit où vous pouvez envoyer toutes sortes de photos, de vidéos et même de messages à n’importe qui via un appel vidéo, maintenant que la distanciation sociale est nécessaire.

La vérité est que chaque jour, nous recevons des images amusantes de nos amis ou simplement des groupes dans lesquels nous sommes impliqués.

Cependant, le problème vient du fait que, parfois, ces photographies ont tendance à occuper de l’espace sur notre téléphone portable.

C’est pour cette raison que nous avons tendance à supprimer le contenu multimédia qui ne nous sert pas sur WhatsApp.

Si vous avez décidé d’en supprimer une et que vous avez oublié que vous vouliez la conserver, vous devez suivre les étapes pour récupérer une image sans avoir besoin de programmes externes.

L’une des exigences que vous devez avoir sur votre appareil mobile est que vous ayez le dossier qui vous permet de voir tous les fichiers de stockage de votre téléphone portable, au cas où vous n’en auriez pas, vous pouvez télécharger celui que vous voulez depuis le site officiel. Boutique Google Play.

ÉTAPES POUR RÉCUPÉRER UNE PHOTO DANS WHATSAPP

Il convient de noter qu’il s’agit de la seule et véritable méthode pour récupérer une photo supprimée de vos conversations WhatsApp :

La première chose sera d’entrer dans le navigateur de la mémoire interne de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur, vous devez rechercher le dossier WhatsApp. Allez maintenant dans le dossier Média. À ce moment-là, vous verrez plusieurs dossiers WhatsApp. Recherchez celui qui dit WhatsApp Images. Maintenant, à l’intérieur, vous pourrez voir toutes les photos que vous avez envoyées et que vous avez reçues depuis que vous avez installé l’application sur votre téléphone portable. Copiez celui que vous voulez et déplacez-le dans le dossier Téléchargements. Avec cela, vous aurez sauvé les photos supprimées de WhatsApp et que vous avez toujours voulu conserver. Là, vous pouvez également voir les vidéos et même les audios, vous pouvez même vérifier les états avant qu’ils ne disparaissent. Bien sûr, vous devez activer l’affichage des dossiers cachés.

Et c’est comme ça que tu peux à nouveau récupérer les photos que tu veux avoir même sur ton téléphone portable, comme tu peux le voir, c’est extrêmement simple.