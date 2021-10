in

WhatsApp : astuce pour savoir quel contact est en ligne | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre une incroyable tour WhatsApp avec lequel vous pouvez savoir lequel de vos contacts est en ligne, car sûrement à plus d’une occasion vous avez voulu savoir mais cela semblait impossible.

C’est vrai, le populaire application WhatsApp a des outils pour connaître le statut de nos contacts.

Comme vous pouvez le voir, la célèbre application WhatsApp continue d’apporter des nouvelles et est l’une des applications qui attire l’attention de millions d’utilisateurs dans le monde non seulement pour sa simplicité d’utilisation, mais avec un seul bouton, vous pouvez passer des appels longue distance et des vidéos appels totalement gratuits, ce qui ne pouvait pas être fait il y a 10 ans comme aujourd’hui.

Dans l’application appartenant à Facebook, nous avons également une variété d’alternatives pour protéger notre vie privée.

Par exemple, ces derniers mois, WhatsApp a ajouté l’outil qui permet à vos contacts de ne voir qu’une seule fois les photos et vidéos que vous envoyez via l’application, bien qu’ils puissent prendre une capture d’écran, pour le moment.

Cependant, maintenant, une astuce a été découverte qui fait sensation chez plusieurs : c’est la possibilité de pouvoir savoir combien de vos amis sont connectés dans l’application sans qu’ils aient besoin de vous parler.

Il y a quelque temps, WhatsApp a mis en place un cercle vert dans lequel vous étiez informé de votre contact « en ligne ».

Bien que cet outil ait été complètement éliminé, il existe maintenant une application qui vous permet de le connaître même sans avoir à sortir votre mobile.

Bien sûr, il convient de mentionner que cela ne fonctionne que sur les terminaux Android, vous devez donc en tenir compte.

ÉTAPES POUR SAVOIR QUELS CONTACTS SONT « EN LIGNE » DANS WHATSAPP

Dans le Google Play Store, il existe d’innombrables applications qui vous permettent de savoir si un utilisateur s’est connecté à WhatsApp ou est “en ligne”.

Cependant, la vérité est qu’il y en a peu qui vous offrent le résultat exact. Sachez lequel utiliser dès maintenant :

La première chose sera d’entrer dans l’application Google Play. Là, recherchez l’application appelée WaControl. Lorsque vous l’ouvrez, vous devez entrer le numéro de cette personne que vous souhaitez connaître à quelle fréquence elle se connecte à WhatsApp. Le numéro doit être au format mondial, c’est-à-dire avec le code du pays. Ajoutez également votre nom ou surnom. Vous allez maintenant commencer à analyser. Lorsque cela se termine, et au fil des heures, WaControl vous informera du moment exact où une personne se connecte via une alerte. Vous pouvez même consulter l’application pour savoir en détail combien de temps ce contact est resté connecté à WhatsApp. A noter que la version gratuite est assez limitée.

Et c’est comme ça que vous pouvez maintenant avoir le contrôle de voir qui est ou n’est pas en ligne dans la célèbre application de messagerie.