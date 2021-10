WhatsApp : Astuce pour savoir si un inconnu a votre numéro | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous présenter une astuce WhatsApp avec elle, vous pourrez savoir si un étranger a votre numéro de téléphone, donc si vous ne savez toujours pas comment le faire, continuez à lire car nous vous montrerons étape par étape .

Sans avoir à installer une autre application tierce, avec cette astuce, vous pourrez savoir qui a enregistré votre numéro dans WhatsApp.

La vérité est qu’il y a plusieurs fois que nous avons reçu un appel ou un message par WhatsApp de numéros inconnus et de personnes avec lesquelles nous ne partageons jamais notre contact et cela nous cause beaucoup d’inquiétude.

Cependant, il existe un moyen de savoir quelles personnes ont notre numéro de téléphone, et si vous ne savez toujours pas comment, vous êtes au bon endroit.

Avec une astuce simple qui peut également être utilisée sur iOS et Android, nous pouvons savoir si quelqu’un que nous ne connaissons pas a programmé notre numéro dans l’application de messagerie instantanée.

Il convient de mentionner que grâce à cette astuce, il n’est pas nécessaire d’installer une autre application pour savoir qui a votre numéro, ce qui est pratique car WhatsApp pourrait supprimer votre compte si vous utilisez des applications tierces qui ne respectent pas la sécurité et la confidentialité de l’application termes.

C’est ainsi que l’une des fonctions WhatsApp les plus utiles que peu d’utilisateurs connaissent est celle qui vous permettra de savoir si un étranger a votre numéro et vous permet même de voir ses numéros de téléphone pour savoir de qui il s’agit.

Vous devez d’abord créer une liste de diffusion et c’est un canal pour qu’un même message atteigne plusieurs numéros. Dans les paramètres des messages, sélectionnez l’option « seuls les contacts avec votre numéro dans leur liste de contacts recevront vos messages de diffusion ». Ensuite, vous devez envoyer un premier message de test. Accédez ensuite au message et maintenez-le sélectionné jusqu’à ce que le menu des options apparaisse. Sélectionnez « Informations sur le message » Sur l’écran apparaîtront les numéros qui ont lu le message (et l’heure) ainsi que ceux à qui il est parvenu, mais ne l’ont pas lu (ainsi que l’heure à laquelle ils ont reçu le message). Dans la fenêtre d’information, vous pourrez voir si l’un des destinataires a un numéro que vous ne connaissez pas, mais qui a enregistré votre contact dans WhatsApp.

En revanche, l’installation de l’application de messagerie est extrêmement simple et il vous suffit de vous rendre sur l’App Store ou le Play Store selon que vous ayez iOS ou Android et de rechercher WhatsApp.

Après avoir téléchargé et installé WhatsApp, acceptez les conditions d’utilisation, vérifiez votre numéro de téléphone portable, restaurez la sauvegarde de votre historique de conversation si vous en avez un, et le tour est joué, vous pouvez envoyer et recevoir des messages de manière illimitée.