Astuce pour supprimer les bandes-annonces à la fin de la série

in

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un incroyable guider de Netflix pour pouvoir supprimer les bandes-annonces à la fin de la série et des films, alors lisez la suite pour pouvoir supprimer cela et peut-être arrêter d’être ennuyeux pour vous ou votre famille.

La vérité est qu’il y a des détails dans le les fonctions de Netflix qui méritent une certaine attention afin que vous puissiez avoir une meilleure expérience dans vos marathons du week-end.

Cela vous est sûrement arrivé plus d’une fois, un jour en regardant le meilleur de Netflix jusqu’à la fin du film ou de la série et, tout à coup, le plus fort des bandes annonces.

Cela peut vous intéresser : Netflix et ses premières qui arrivent aujourd’hui sur la plateforme

Cependant, il existe un moyen de désactiver cette fonctionnalité pour que le calme et le silence règnent après un bon marathon.

Notamment, l’une des raisons de désactiver les remorques, en plus de vous réveiller au bruit, est le spoiler détesté.

Et c’est que malheureusement, certaines productions ont l’habitude de donner plus d’informations dans leurs avancées et certains cinéphiles veulent simplement éviter toute donnée de la prochaine œuvre à visionner.

Si vous êtes sur un ordinateur, saisissez tout d’abord ce lien depuis le navigateur et déplacez le curseur sur l’icône de votre utilisateur, dans le coin supérieur droit de la page.

Sélectionnez « Compte » dans le menu déroulant. Affichez votre nom d’utilisateur dans “Profil et contrôle parental”, puis recherchez “Paramètres de lecture” et enfin, cliquez sur “Modifier”.

C’est là que vous verrez l’option “Lisez automatiquement la progression lors de la navigation sur tous les appareils”, effectuez la modification et cliquez sur “Enregistrer”.

Cela peut vous intéresser : Netflix et le meilleur contenu de cette semaine A voir absolument !

Tandis que si vous êtes sur smartphone, vous devez saisir ce lien, et afficher la barre latérale avec le bouton à trois bandes, dans le coin supérieur gauche de la page.

Sélectionnez « Compte » dans le menu déroulant, puis faites défiler un peu et affichez votre nom d’utilisateur dans « Profil et contrôle parental », puis recherchez « Paramètres de lecture » ​​et enfin, cliquez sur « Modifier ».

Ensuite, il ne reste plus qu’à désactiver l’option “Lisez automatiquement la progression en naviguant sur tous les appareils” et cliquez sur le bouton “Enregistrer”.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

C’est comme ça qu’il est facile de désactiver les bandes-annonces de films, de documentaires ou de séries et ce que peu de gens savent, c’est que la plate-forme a plusieurs astuces ou fonctionne et ici, à Show News, nous vous montrons constamment afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti .