WhatsApp : Astuce pour télécharger les statuts de vos amis

Aujourd’hui, nous allons vous présenter une astuce dans le application de WhatsApp avec lequel vous apprendrez à télécharger les statuts de vos amis à leur insu, ce qui sera sans aucun doute très utile.

Si vous souhaitez télécharger un Etat de WhatsApp en haute qualité et sans avoir besoin de prendre une capture d’écran, c’est le tour parfait.

La vérité est que WhatsApp est devenu l’application que tout le monde utilise pour discuter et passer des appels vidéo, cependant, il y a des photos et des vidéos que nous voulons conserver, en particulier celles que nos amis partagent dans leur statut ou leur statut.

C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, nous allons vous montrer toutes les étapes pour que vous puissiez télécharger sans avoir à installer de programmes ou d’APK qui peuvent endommager votre appareil ou interférer avec vos conversations WhatsApp.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp lance 2 nouvelles options pour renforcer votre vie privée

Mieux encore, ces photos ou vidéos des états peuvent être téléchargées en HD ou en haute qualité.

ÉTAPES POUR TÉLÉCHARGER WHATSAPP STATUS EN HD

La première chose sera d’entrer le dossier ou les fichiers de votre smartphone. Là, utilisez la loupe et recherchez le dossier WhatsApp. À ce moment-là, vous verrez un dossier qui dit Media. Maintenant, activez simplement la fonction pour afficher les fichiers cachés. Vous verrez un dossier indiquant Statut. Entrez dans ce dossier et non seulement les photos mais aussi les vidéos du statut de vos amis WhatsApp apparaîtront. Choisissez celui que vous souhaitez télécharger et c’est tout.

Avec cela, vous aurez obtenu le statut WhatsApp en haute qualité et sans avoir besoin de prendre des captures d’écran.

D’autre part, les messages temporaires sont une fonction qui supprimait auparavant automatiquement les messages de chaque discussion personnelle ou de groupe, cela se faisait après 7 ou 90 jours maximum, cela signifie qu’après l’avoir activée dans une seule conversation, tous les messages qui ont été envoyés comme : textes, photos, vidéos, documents, etc., allaient disparaître dans ce laps de temps.

Après une nouvelle mise à jour WhatsApp, il ne sera plus nécessaire d’activer l’outil susmentionné dans chaque chat, cela signifie qu’une fois activé, il s’appliquera à toutes les conversations.

De plus, ils ont ajouté une nouvelle heure, maintenant le contenu des chats peut être supprimé en au moins 24 heures.

Il est important de préciser que lorsque vous activez l’outil « Messages temporaires », WhatsApp affichera un avis à tous vos contacts les informant que la fonction a été activée, de même, ils peuvent la rejeter afin que rien ne soit supprimé.