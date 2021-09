Astuce pour trouver des entreprises près de chez vous

Cette fois, nous allons vous montrer étape par étape comment vous pouvez trouver des entreprises près de chez vous depuis WhatsApp, car il est presque certain que vous ne connaissiez pas encore cette fonction, alors continuez à lire et prenez note.

Si vous souhaitez commander quelque chose mais que vous ne savez pas où, vous devez absolument essayer cette fonction WhatsApp pour localiser les entreprises les plus proches de votre région.

Le célèbre application WhatsApp Messenger a annoncé une autre nouveauté avant fin septembre.

Comme vous pouvez le constater, au cours de cette année, la plateforme de messagerie a présenté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, dont les suivantes : mode multi-appareils, lecture audio deux fois plus rapide, messages temporaires, téléchargements de photos sur la meilleure résolution ( HD), etc.

Et c’est ainsi que maintenant, l’entreprise prépare un nouvel outil pour rechercher des entreprises à proximité de chez vous.

Récemment, le directeur de WhatsApp, Will Cathcart, a annoncé au média technologique ., que bientôt les utilisateurs auront la possibilité de trouver toutes les entreprises les plus proches de leur point de localisation, bien sûr, à condition que ces micro-entreprises utilisent WhatsApp Business.

Le dirigeant de l’entreprise a informé que pour le moment, l’outil ne sera disponible que dans la ville brésilienne de São Paulo.

Cependant, Cathcart a assuré que les candidats idéaux pour essayer ce rôle pourraient être l’Indonésie et l’Inde.

C’est un répertoire basé sur l’emplacement, quelque chose de similaire à ce que Telegram a pour trouver d’autres utilisateurs à proximité d’où vous êtes, bien que sur WhatsApp, vous ne verrez que les entreprises qui utilisent la version Business.

Il est important de préciser que les commerces vont être séparés par catégories : restaurants, commerces ou services de proximité.

Étant donné que WhatsApp dispose d’un cryptage de bout en bout, l’exécutif a annoncé que l’application n’aura pas accès aux entreprises que vous voyez, encore moins à votre emplacement, et il est extrêmement important de dire et de savoir que vous avez votre vie privée.

(Le système est) le principal moyen de démarrer un processus de trading sur WhatsApp. (…) Comme tout ce que nous faisons, nous l’avons créé en privé ».

La vérité est que cela sera sans aucun doute très utile, car de nos jours, la technologie est partout et même les entreprises doivent se réinventer et se mettre à jour dans cet aspect pour pouvoir continuer en vigueur et même être beaucoup plus visibles.