astuce virale surprenante pour nettoyer le carrelage et le rendre impeccable avec deux ingrédients | La vie

Vous ne parvenez pas à éliminer complètement la saleté de votre carrelage ? Dans ce cas, vous pouvez essayer cette astuce virale qui promet de laisser des surfaces impeccables en utilisant seulement deux ingrédients que nous avons tous à la maison.

Au fil du temps et de l’utilisation, les sols carrelés peuvent accumuler des saletés très difficiles à éliminer. Il est courant que les joints du sol finissent par noircir, et si vous avez un sol de ces caractéristiques, vous devez déjà savoir que cette saleté ne disparaît pas, peu importe la force avec laquelle vous frottez.

Si vous vous demandez comment nettoyer les joints de carrelageFaites attention car une astuce qui vous permet d’enlever la saleté de manière simple en utilisant seulement deux ingrédients que nous avons tous à la maison est devenue virale : le bicarbonate de soude et le peroxyde d’hydrogène, également connu sous le nom de peroxyde d’hydrogène.

L’astuce a été partagée par l’utilisateur de TikTok @darbystreehouse et, comme vous pouvez le constater un peu ci-dessous, elle est vraiment surprenante par sa simplicité et son efficacité.

Ce que fait cet utilisateur est le suivant. En premier lieu saupoudrer une généreuse quantité de bicarbonate de soude sur toute la surface que vous souhaitez nettoyer.

Après, vaporiser du peroxyde d’hydrogène à partir d’un flacon pulvérisateur, et quand tout est mouillé, laissez reposer le mélange pendant 30 minutes.

Après ce temps, frottez doucement tout le sol avec une brosse humidifiée avec de l’eau. Enfin, frottez la surface pour enlever le mélange et la saleté, et en la comparant avec la moitié du sol qui est encore sale, nous pouvons voir que l’efficacité de cette technique est vraiment étonnante.

Le mélange de bicarbonate de soude et de peroxyde d’hydrogène agit non seulement pour nettoyer les joints du carrelage, mais aussi Il a de nombreuses applications et peut être très utile dans différentes circonstances.

Par exemple, vous pouvez également utiliser cette technique pour nettoyer les joints des carreaux, pour enlever la saleté collée aux plaques du four, pour enlever les restes de calcaire des robinets ou des grilles, ainsi que pour lutter contre les taches des tissus. Il est même utile pour les taches dentaires.