Astuce Web WhatsApp pour publier des histoires à partir de là | Instagram

Cette fois, nous allons vous montrer un simple tour de WhatsApp afin que vous puissiez publier des histoires via WhatsApp Web, alors prenez note ou suivez étape par étape ce que nous sommes sur le point de vous apprendre, car cela sera sûrement très utile.

Vous ne saviez probablement pas qu’il existe une astuce pour publier Etat de WhatsApp Web et le meilleur de tous est qu’il ne sera pas nécessaire d’installer des programmes supplémentaires sur votre ordinateur ou ordinateur portable.

Comme vous pouvez le voir, ces derniers jours, WhatsApp Web a été au centre de l’attention dans diverses parties du monde, car grâce à une nouvelle version bêta, les millions d’utilisateurs de l’application susmentionnée pourront profiter de la version Web sans dépendre sur l’ordinateur mobile.

Cela signifie que si le téléphone portable est éteint, sans Internet ou loin de l’ordinateur, vous pouvez continuer à discuter sans inconvénient.

Cette fois, nous vous apprendrons une autre nouvelle astuce pour publier des statuts ou des histoires WhatsApp à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable.

Il est important de noter qu’à l’heure actuelle, WhatsApp n’a pas officiellement ajouté la fonction de publication des statuts à partir de sa version Web ; cependant, il existe une extension Google Chrome pour y parvenir.

Ce sont des fonctions ou des programmes supplémentaires que vous ajoutez dans ce navigateur de manière très simple, dans le but d’améliorer ses performances, alors sachant cela, suivez les étapes que nous vous apprendrons ci-dessous.

ÉTAPES POUR INSTALLER L’EXTENSION CHROME POUR PUBLIER L’HISTOIRE SUR LE WEB WHATSAPP :

Tout d’abord, accédez au Chrome Web Store. Dans le moteur de recherche en haut à gauche, au-dessus des extensions, tapez WA Web Plus pour WhatsApp. Maintenant, cliquez sur « Ajouter à Chrome », puis une mini fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous devrez cliquer sur « Ajouter une extension ».

Prêt, dans cette partie, vous devez cliquer sur l’icône du puzzle (Extensions) qui se trouve dans le coin supérieur droit, à côté de la photo de profil Gmail. Toutes vos extensions Chrome s’ouvriront, mais recherchez « WA Web Plus pour WhatsApp » et appuyez sur les trois points verticaux sur le côté droit. Certaines options seront affichées et cliquez sur « Définir ». Si vous remarquez maintenant que l’icône d’une croix verte encerclée apparaîtra, il s’agit de l’extension que vous venez d’installer.

ÉTAPES POUR PUBLIER DES ÉTATS OU DES HISTOIRES SUR LE WEB WHATSAPP

Une fois l’extension installée, ouvrez WhatsApp Web normalement et accédez aux états. Comme vous pouvez le voir dans le coin inférieur droit, il n’y a pas d’icône. Maintenant, cliquez sur l’extension Chrome et appuyez sur le “X” pour fermer l’onglet d’état de WhatsApp Web. Plusieurs options apparaîtront automatiquement et dans le coin inférieur droit l’icône pour télécharger des photos, appuyez dessus. Une mini fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de mettre la description du statut et de choisir la photo ou la vidéo que vous souhaitez.