Astuce Web WhatsApp pour vous avertir lorsque quelqu’un se connecte

WhatsApp Web : astuce pour vous avertir lorsque quelqu’un se connecte | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un tour WhatsApp Web pour que l’application de messagerie vous avertisse chaque fois que quelqu’un se connecte, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape.

Si vous souhaitez parler à un contact, mais ne savez pas quand il sera en ligne, dans la note suivante, nous vous apprendrons l’astuce pour Plate-forme vous faire savoir quand il a été connecté.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’application de messagerie instantanée WhatsApp a sa propre version pour ordinateurs et portables appelée WhatsApp Web, une plate-forme qui vous permet de lier votre compte dans des navigateurs Web tels que : Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, etc. . . .

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : 5 nouvelles fonctions qui arriveraient l’année prochaine

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous apprendre une astuce extrêmement utile pour que vous sachiez quand un contact s’est connecté, cela signifie qu’il vous alertera de la même manière que Windows Live Messenger.

Sans aucun doute, Windows Live Messenger était la meilleure application de messagerie instantanée de 1999 à 2005, puisqu’elle vous avertissait lorsqu’un de vos contacts se connectait pendant que vous faisiez d’autres choses comme : être sur Google, YouTube, jouer à des jeux, etc.

WhatsApp Web a la capacité de faire quelque chose de similaire, mais avec l’aide d’une extension que vous devez télécharger depuis le Chrome Web Store et l’installer dans votre navigateur préféré.

Et c’est parce que WhatsApp est une application que les utilisateurs utilisent plusieurs fois par jour, il est important de préciser que la version Web ne vous informera que de qui s’est connecté lorsque vous utilisez la plate-forme, en dehors de WhatsApp Web, elle n’interrompra pas.

ÉTAPES À FAIRE POUR QUE WHATSAPP WEB VOUS INFORME QUE QUELQU’UN EST CONNECTÉ

Après avoir installé l’extension, cliquez sur l’icône de puzzle (Extensions) située dans le coin supérieur droit de Chrome.

Si vous ne l’appréciez pas, cliquez sur à côté de la photo de profil Gmail. Toutes vos extensions Chrome s’ouvriront, cependant, recherchez « WA Web Plus pour WhatsApp » et appuyez sur les trois points verticaux sur le côté droit. Certaines options seront affichées, ici cliquez sur ‘Set’. Si vous remarquez maintenant dans le coin supérieur droit une icône de croix verte apparaîtra, entourée d’un cercle, il s’agit de l’extension ‘WA Web Plus’. Une fois que vous avez le raccourci pour l’extension (correctif), entrez WhatsApp Web de la manière normale. Appuyez ensuite sur l’icône « WA Web Plus ». WhatsApp Web s’ouvrira avec une longue liste d’options. Cochez uniquement celui qui dit « Notifier les contacts en ligne ». Prêt, pendant que vous discutez, WhatsApp Web vous indiquera la connexion de chacun de vos contacts dans l’application. Vous pouvez même visualiser un cercle vert qui atterrit sur chacun d’eux qui est « en ligne ».