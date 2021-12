Astuce WhatsApp pour activer le mode sombre sur Android

WhatsApp : Astuce pour activer le mode sombre sous Android | Pixabay

Comme vous pouvez le constater, le mode sombre WhatsApp sur Android est l’une des nouvelles fonctions de l’application que les utilisateurs adorent sans aucun doute, cependant, il y en a qui ne savent toujours pas comment l’activer.

C’est vrai, le mode sombre est l’un des nouveaux les fonctions sur Internet et sur des appareils tels que les téléphones portables qui fait sensation parmi les utilisateurs et qui a finalement atteint WhatsApp pour Android et iPhone.

Et est-ce qu’avec cette fonction, l’écran du téléphone a moins de luminosité, réduit l’utilisation de la batterie et l’arrière-plan prend une couleur sombre.

La vérité est que l’activer sur Android est extrêmement simple ; allez simplement dans la section « Paramètres » de l’application, puis dans « Chats », recherchez « Sujet » et choisissez « Sombre ».

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : Qu’est-ce que la vérification en deux étapes ?

Il convient de mentionner que le mode sombre a également atteint Google et nous révélons aujourd’hui comment l’activer auparavant.

Nous vous donnons également tous les détails sur le mode sombre sur d’autres appareils tels que PC et iPhone

Quelques mois après que les utilisateurs d’iPhone aient obtenu deux fonctionnalités principales sur WhatsApp : un affichage plus important des médias et la disparition des messages dans les discussions de groupe, le mode sombre arrive également sur iOS.

Para activarlo en iPhone, debes ir a « Configuración », después a « Pantalla », seguido de « Brillo » y luego « Apariencia », en donde admirarás dos opciones « Oscuro » y « Claro », únicamente escoge la primera para activar el modo sombre.

Il est important de noter que le mode sombre peut être activé sur le téléphone portable de la même manière que celui utilisé pour iOS. Allez d’abord dans « Paramètres » ou « Configuration » selon le téléphone, dans l’option « Ecran », vous verrez à nouveau deux options, dont « Mode sombre ».

Le mode sombre de Google peut également être activé dans n’importe quel navigateur, ainsi que dans n’importe quel téléphone portable des dernières générations avec le système d’exploitation Android ou iOS.

D’autre part, nous vous avons précédemment montré comment activer le mode sombre dans WhatsApp Web étape par étape.

Cependant, si vous ne savez pas comment faire pour que l’application soit déclarée dans un message sur votre PC, suivez simplement ces deux étapes simples

Ouvrez web.whatsapp.com ou votre application de bureau WhatsApp et vérifiez votre compte WhatsApp avec le code QR de WhatsApp Web.

Ensuite, toutes vos conversations WhatsApp seront affichées sur la page Web ou l’application PC.

Choisissez l’une des conversations pour commencer à utiliser l’application de messagerie la plus utilisée au monde.