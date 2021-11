Astuce WhatsApp pour activer le nouveau mode invisible

WhatsApp : astuce pour activer le nouveau mode invisible dans l’appli | Pixabay

Le nouveau mode invisible du célèbre application WhatsApp est activé en entrant les paramètres de l’application de messagerie et c’est assez simple pour être vrai, cependant, si vous ne savez toujours pas comment le faire, continuez à lire.

Il ne fait aucun doute que le mode invisible de WhatsApp a fait sensation dans les différents réseaux sociaux, et c’est que de nombreuses personnes utilisent l’application pour conserver et exécuter des appels ou des appels vidéo avec des amis et la famille, nous allons donc vous apprendre comment activer il à « disparaître« Du célèbre réseau pour envoyer des messages instantanés.

Il est à noter que pour y parvenir fonction, vous devez activer et désactiver diverses fonctions de l’application qui appartient maintenant à Meta, une société appartenant à Mark Zuckerberg qui a développé l’idée de Facebook et possède trois des réseaux sociaux les plus importants du moment.

Sans aucun doute, ce serait la meilleure astuce pour éviter d’apparaître en ligne à vos contacts, c’est pourquoi il est pertinent de suivre les étapes telles qu’elles sont dictées pour obtenir les meilleurs résultats.

Pour mettre vos noms invisibles vous devez suivre les étapes suivantes que nous vous détaillerons afin que vous ne vous battiez pas.

Entrez les paramètres ou la configuration de l’application de messagerie Cliquez sur la photo de profil Votre nom apparaîtra Entrez le lien et copiez l’emoji transparent Collez-le dans votre nom et c’est tout A partir de ce moment, personne d’autre ne verra votre nom et il apparaîtra invisible

Le blanc indique :

Comme le nom du profil de l’application, entrez Paramètres Allez sur la photo du profil Cliquez sur l’image et voir la section d’informations C’est normalement avec le statut de « disponible » Maintenant, allez sur le lien et copiez le texte en blanc Collez-le dans l’état et prêt; apparaîtra vide

Il est à noter que vous pouvez également désactiver le pop-corn vu ou bleu, masquer la photo de profil de certaines personnes, ne pas apparaître en ligne, afin d’être invisible pour les contacts souhaités.

Lorsque vous ouvrez l’application sur un ordinateur, vous trouverez des personnes alignées avec un logo vert ; Dans le cas où vous avez appliqué l’astuce, dans l’extension du réseau social, elle ne pourra pas être masquée et elle apparaîtra en ligne.

La célèbre application WhatsApp a créé la nouvelle astuce pour ses utilisateurs « mode invisible » ou transparent qui a été utilisée par des milliers d’utilisateurs qui souhaitent un peu plus de confidentialité.