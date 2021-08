Astuce WhatsApp pour bloquer un contact sans le laisser en vue

astuce WhatsApp pour bloquer un contact sans laisser de vu | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous montrer une astuce du application de WhatsApp pour bloquer un contact sans ouvrir le chat et ainsi ne pas quitter le vu, car plusieurs fois nous avons cette peur et que plus tard ils peuvent nous appeler au téléphone ou envoyer un SMS.

Alors si tu veux bloquer à un contact mais vous ne voulez pas lire son message et vous faire voir alors essayez cette nouvelle astuce et faites-le sans ouvrir la conversation WhatsApp.

La vérité est que les nouvelles de WhatsApp ne semblent jamais se terminer, car cette application de messagerie instantanée teste dans sa version bêta des outils qui vous offriront une plus grande confidentialité et sécurité.

Auparavant, nous avons déjà parlé de la fonction pour envoyer une photo et que le récepteur ne la voit qu’une seule fois, partager des images ou des vidéos en haute qualité (HD) ou la fonction ‘Multi-device’, pour ouvrir votre compte sur jusqu’à quatre appareils différents sans selon le portable.

Cette fois, nous allons vous apprendre une astuce pour bloquer un contact sans avoir besoin d’ouvrir sa conversation.

Donc si vous avez un contact WhatsApp que vous souhaitez supprimer de votre vie parce qu’il vous agace, vous parle beaucoup, vous propose des produits ou services alors que vous avez déjà dit non, entre autres, alors cette astuce vous sera extrêmement utile , puisque vous le bloquerez sans avoir besoin d’entrer dans votre conversation.

Cabe destacar que el no ingresar a la conversación de alguien que quieres bloquear es muy importante en ocasiones donde tienes la confirmación de lectura activada, ya que si entras a la conversacion dejarás una importante huella y la otra persona sabrá que antes de bloquearlo leíste su último message.

Il est important de préciser que cette astuce n’est disponible que pour les appareils mobiles dotés du système d’exploitation Android.

ÉTAPES POUR BLOQUER UN CONTACT SANS OUVRIR LE CHAT

Pour commencer, assurez-vous que WhatsApp n’a aucune mise à jour en attente dans le Google Play Store. Ensuite, ouvrez l’application et accédez aux trois points verticaux (⋮) situés dans le coin supérieur droit. Plusieurs options s’afficheront et vous devrez cliquer sur ‘Paramètres’. Maintenant, une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous devrez cliquer sur « Compte » puis sur « Confidentialité ». Dans cette section, recherchez et entrez dans la section « Contacts bloqués ». Tous les contacts que vous avez bloqués apparaîtront ici, mais pour inclure un clic sur l’icône d’ajout dans le coin supérieur droit. La liste de contacts s’ouvrira et vous devrez choisir celui que vous souhaitez bloquer.

Et voila, ce serait tout, comme vous pouvez le voir, il n’était pas nécessaire d’installer des applications supplémentaires sur votre appareil mobile.

En revanche, si dans le cas où vous souhaitez bloquer un numéro que vous n’avez pas enregistré, pour ne pas voir son message et laisser le chèque, cliquez sur sa photo de profil depuis l’onglet ‘Chats’ puis sur l’icône du ‘ i’ enfermé dans un cercle.

Pour terminer ce processus, faites défiler vers le bas pour trouver l’option « Verrouiller » (elle est en rouge).