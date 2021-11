Astuce WhatsApp pour créer des emojis combinés ou personnalisés

WhatsApp : astuce pour créer des emojis combinés ou personnalisés | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire emojis personnalisé pour les applications Twitter et WhatsApp, alors lisez la suite pour ne pas manquer comment le faire étape par étape.

C’est vrai, maintenant les utilisateurs de Twitter et WhatsApp peuvent créer des emojis Douane en combinant deux des grimaces des téléphones portables avec les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Il convient de mentionner que ce que nous avons mentionné est possible si vous utilisez le clavier Google bien connu, GBoard.

Pour créer des emojis de manière extrêmement simple, il suffit d’accéder aux applications Twitter et WhatsApp, et bien sûr, d’avoir installé le clavier GBoard.

Cependant, si vous n’avez pas encore cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Google Play Store.

Avec cette application, vous pouvez générer jusqu’à 14 000 emojis différents, en choisissant deux de ceux qui sont disponibles.

Bien que la suggestion d’emoji apparaisse automatiquement sur certains téléphones, vous pouvez également activer la fonction en effectuant un réglage sur le clavier. Pour ce dernier vous devez :

Ouvrez le clavier dans les applications Twitter ou WhatsApp Rendez-vous sur les trois points situés en haut à droite Accéder aux préférences Activez la boîte d’autocollants emoji pour que GBoard vous les suggère lorsque vous les sélectionnez au clavier

Plus tard, vous n’aurez plus qu’à choisir deux emojis pour pouvoir les personnaliser et les partager dans vos messages comme ceci :

Ouvrez Twitter ou WhatsApp et entrez le clavier Touchez le champ emoji sur le clavier Cliquez sur les deux emoji que vous souhaitez rejoindre Automatiquement, les combinaisons disponibles apparaîtront Choisissez celle que vous aimez le plus et partagez-la dans vos publications ou dans le chat que vous comme le plus

D’autre part, vous pouvez également télécharger l’application Emoji Kitchen. Dans ce cas, il est plus facile de personnaliser les emojis pour le web, où il suffit de sélectionner un emoji dans chaque case et de voir la combinaison qu’il propose.

Et il ne fait aucun doute qu’avec la possibilité de créer vos propres emojis personnalisés, vous pouvez donner une touche spéciale à vos conversations et les rendre plus amusantes.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, une autre chose est que vous pouvez les ajouter en tant qu’autocollants et les utiliser autant de fois que vous le souhaitez.

Alors si vous voulez surprendre vos amis ou tout autre contact, n’hésitez pas à faire cette astuce simple et rapide, car de cette façon vous pourrez pas mal surprendre tous vos contacts.