Astuce WhatsApp pour envoyer un message cachant votre numéro

WhatsApp : astuce pour envoyer un message en masquant votre numéro

Cette fois, nous allons vous montrer étape par étape comment vous pouvez envoyer un message dans le application WhatsApp cache votre numéro, alors continuez à lire pour ne rien manquer.

Si vous souhaitez envoyer un message WhatsApp à quelqu’un sans avoir à montrer votre numéro, nous vous dirons comment y parvenir.

La vérité est qu’il y a beaucoup de gens qui veulent cacher c’est vrai le numéro dans l’application WhatsApp.

Et c’est qu’à l’heure actuelle il y en a plusieurs qui y discutent, permettant à l’autre personne d’accéder à toutes vos informations.

Pour cela, il est nécessaire de créer un numéro virtuel, à partir duquel vous pouvez envoyer et recevoir des messages WhatsApp.

Cependant, il convient de mentionner que cela ne durera que tant que vous déciderez de vous désinscrire, alors mettez-vous au travail.

ÉTAPES POUR ENVOYER DES MESSAGES WHATSAPP SANS INDIQUER VOTRE NUMÉRO

Pour générer un numéro virtuel pour WhatsApp, il est nécessaire de télécharger l’application Hushed depuis Google Play. Après cela, ouvrez-le sur votre appareil mobile et cliquez sur Démarrer. Là, vous devez vous inscrire en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe qui sont valides et faciles à retenir. Ensuite, il vous sera demandé des autorisations d’accès au microphone et à la liste de contacts, bien que nous vous suggérions de les refuser. Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Obtenir un nouveau numéro ». À ce moment-là, choisissez votre pays où vous souhaitez créer le numéro virtuel. Par la suite, choisissez la zone dans laquelle vous souhaitez que votre numéro se produise, ce qui déterminera le préfixe de la numérotation de notre ligne virtuelle pour créer le compte WhatsApp. Enfin, vous pouvez avoir votre numéro virtuel que vous ne pouvez utiliser que pendant une courte période. Si vous souhaitez le conserver, vous devrez payer un supplément.

Maintenant, vous devez entrer WhatsApp et vous inscrire avec le numéro virtuel, puis vous recevrez le code de vérification dans Hushed, collez-le et le tour est joué, vous aurez créé un compte sans avoir à utiliser votre vrai numéro.

D’un autre côté, si vous rencontrez un problème avec WhatsApp ou si vous devez le signaler en cas de problème, vous devez écrire à leur adresse e-mail de contact : smb_web@support.whatsapp.com ou android_web@support.whatsapp. com.

Vous pouvez également faire la même demande depuis votre iPhone via le service exclusif pour iOS.