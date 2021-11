WhatsApp : étapes pour masquer « en ligne » et « en saisissant » | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous présenter la méthode définitive pour que vous n’apparaissiez jamais « en ligne » ou « écrivant » dans le célèbre application WhatsApp et le meilleur de tous, c’est que nous vous apprendrons étape par étape.

La plateforme WhatsApp est devenue l’application de messagerie avec les utilisateurs les plus actifs dans le monde.

Grâce à elle, vous pouvez envoyer le des postes vous voulez, y compris passer des appels et des appels vidéo.

Cependant, l’une des choses que beaucoup de gens aimeraient avoir, c’est le moyen de cacher le fameux « en ligne » ou « l’écriture ».

Pour cela, il n’est pas nécessaire d’installer une application alternative à WhatsApp, qui, pour la plupart, ne remplissent pas leur fonction et ont tendance à remplir votre terminal de virus ou en accédant à votre liste de contacts.

Vous n’aurez qu’à mettre à jour l’application via Google Play ou iOS Store et après cela, exécutez simplement ces étapes et choisissez celle qui vous convient le mieux.

COMMENT CACHER « EN LIGNE » ET « ÉCRITURE » DANS WHATSAPP

Activer le « mode avion » dans WhatsApp

Lorsque vous recevez un message, abaissez la barre de notification. Là, vous verrez l’icône « mode avion ». Après cela, cliquez et activez le « mode avion » qui vous laissera sans données ni wifi. Allez maintenant sur WhatsApp et lisez ou répondez à tous les messages. Enfin, fermez WhatsApp et reconnectez-vous. Tous les messages que vous avez laissés écrits seront envoyés et personne ne saura que vous « écrivez » ou « en ligne ».

Ajoutez le widget WhatsApp à l’écran de votre téléphone portable

Vous ne pouvez admirer le widget WhatsApp que sur Android. Entrez n’importe quelle partie vide de votre téléphone portable. Maintenant, cliquez simplement pendant environ 2 secondes. Un bouton apparaîtra indiquant Widgets. Recherchez celui de WhatsApp et ajoutez la boîte de message. Lorsque vous le faites, vous pouvez définir l’espace que vous souhaitez qu’il occupe, il peut s’agir de 4×5, 4×4, etc. Enfin, vous constaterez que tous les messages qui vous parviennent peuvent y être lus sans avoir à apparaître « en ligne ».

Activer l’affichage des notifications WhatsApp

Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de votre téléphone portable. Ensuite, vous devez aller dans Applications. Recherchez l’application WhatsApp. Dans Notifications, vous devez activer le bouton « Afficher les notifications WhatsApp ». Avec cela, vous pouvez lire et même répondre à partir de la même notification sans avoir à vous connecter. Mieux encore, il n’apparaîtra pas non plus en train de « taper ». Pour vous assurer de ne pas apparaître en ligne, vous pouvez activer le « mode avion »