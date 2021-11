Astuce WhatsApp pour mot de passe une conversation

WhatsApp : étapes pour mot de passe une conversation | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous montrer un tour assez simple avec lequel vous apprendrez à définir un mot de passe pour un conversation de WhatsApp, alors continuez à lire afin que vous appreniez comment le faire étape par étape et que vous puissiez l’enseigner aux autres.

Si vous vous êtes déjà demandé comment le mettre le mot de passe à un chat WhatsApp cette fois, nous vous expliquerons comment procéder étape par étape.

La vérité est que WhatsApp est devenu une application extrêmement populaire dans la vie quotidienne et il n’est pas seulement utilisé pour passer et recevoir des appels et des messages, car au fil des ans, il a incorporé diverses fonctions à la mode pour envoyer des vidéos, des images, des enregistrements audio, des documents , des lieux, des gifs et les fameux autocollants.

En raison de ses options actuelles et agiles, je laisse derrière moi le système de messagerie appelé SMS, cependant, comme nous voulons parfois préserver la confidentialité, nous allons vous apprendre à protéger une conversation avec un mot de passe.

Il est à noter que l’application dispose déjà d’une grande variété de fonctions, car chaque jour les utilisateurs ont de nouvelles préoccupations et les systèmes doivent être à la pointe des nouveaux besoins.

C’est ainsi que les personnes soucieuses de leur sécurité doivent savoir qu’il existe la possibilité de conserver leur statut, leurs informations, leur photo de profil et même le fameux « en ligne » ou « vu » privé, car dans Ceux-ci peuvent effectivement être désactivés.

Cependant, si vous souhaitez plus de confidentialité, pour éviter de divulguer des informations en cas de vol, ou simplement pour qu’un tiers ne puisse pas savoir ce qu’il y a dans les discussions, vous pouvez bloquer l’accès aux conversations WhatsApp.

Cependant, comme tout le monde ne connaît pas le processus pour le réaliser sur son appareil, nous allons partager le pas à pas ci-dessous.

Il convient de mentionner que si vous n’avez toujours pas l’application, vous pouvez la télécharger depuis le Play Store si vous avez un système d’exploitation Android, ou si vous avez iOS depuis l’App Store, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est gratuit, bien que pour son utilisation, vous devez disposer d’une connexion WiFi ou activer les données mobiles.

Tout d’abord, vous devez vérifier que vous disposez de la dernière version de WhatsApp, car cette fonction peut ne pas être disponible dans les applications obsolètes.

Pour ce faire, il suffit d’aller dans la configuration de votre téléphone portable, de rechercher la liste des applications et des mises à jour disponibles, vous pouvez également saisir le store qui correspond à votre système d’exploitation, rechercher l’application et vérifier la version.

Si vous avez un iPhone, ouvrez WhatsApp et entrez dans le menu des paramètres, sélectionnez le compte, puis la confidentialité et enfin le verrouillage de l’écran et activez-le, choisissez l’option Face ID / Touch ID, c’est-à-dire la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale.

Pour les utilisateurs d’Android, c’est la même procédure, vous devez entrer votre compte, vos paramètres, puis votre compte, votre confidentialité et enfin activer le verrouillage par empreinte digitale.

Maintenant que si vous souhaitez protéger votre application en utilisant d’autres applications, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Norton App Lock ou ChatLock qui bloque également l’accès à vos applications via un mot de passe ou un code PIN.

Avec ces options, vous pouvez maintenir plus de confidentialité dans vos discussions et ne pas craindre qu’un tiers puisse accéder à vos informations.