Astuce WhatsApp pour programmer vos messages de Noël

WhatsApp : astuce pour programmer vos messages de Noël

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un tour au sein de l’application WhatsApp avec laquelle vous saurez programmer l’envoi automatique de vos messages pour Noël, alors continuez à lire.

Si vous souhaitez saluer tous vos amis et votre famille la veille de Noël via WhatsApp, nous vous apprendrons comment planifier votre des postes et les envoyer en même temps.

Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes qu’à quelques jours du Noël, et probablement comme presque chaque année, vous souhaitez envoyer des messages pour des fêtes à votre famille et à vos amis via WhatsApp.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : Astuce pour faire disparaître un chat sans supprimer la conversation

C’est pourquoi nous vous montrons ici comment programmer ces salutations et ainsi profiter plus longtemps du réveillon de Noël.

La vérité est que plus d’un pendant le 24 décembre a attendu minuit pour envoyer ses vœux pour les vacances de Noël, et ayant plusieurs contacts à saluer et aussi recevoir plusieurs messages, vous êtes devenu confus dans le destinataire ou avez envoyé le message hors du temps.

Pour que cela ne vous arrive pas, vous pouvez programmer des messages automatiques à l’heure que vous souhaitez, de cette façon il ne vous sera plus nécessaire d’écrire rapidement et de profiter de Noël avec votre environnement proche.

Nul doute que cette option vous simplifiera les choses et ne sera pas seulement utile pour Noël, mais pour le Nouvel An et diverses dates cette année et l’année prochaine.

Donc, sans plus tarder, nous vous montrerons ici la possibilité de le faire à partir d’appareils iOS et Android.

ÉTAPES POUR PLANIFIER UN MESSAGE WHATSAPP

Vous devez d’abord accéder à Google Play. Recherchez ensuite l’application Wasavi et téléchargez-la, lorsqu’elle est déjà téléchargée, donnez les autorisations notamment à la liste de contacts. Cliquez maintenant sur le symbole « + » et il vous sera demandé de sélectionner l’utilisateur auquel vous souhaitez envoyer le message WhatsApp, sélectionnez le contact, définissez l’heure et la date à laquelle vous souhaitez l’envoyer. Écrivez le message WhatsApp pour Noël, à votre message, vous pouvez ajouter des images ou des vidéos pour le rendre plus attrayant. Cliquez sur « envoyer » et activez la fonction pour que Wasabi vous envoie une notification quelques minutes avant son envoi.

N’oubliez pas que vous pouvez modifier le message WhatsApp que vous avez déjà programmé, cependant, cela ne peut être fait que s’il n’a pas encore été envoyé.

Une fois toutes les étapes terminées, vous aurez déjà programmé le message WhatsApp dans Wasavi pour qu’il soit envoyé sans problème, cependant vous devez tenir compte du fait que cette application n’est présente que pour les appareils Android.