Astuce WhatsApp pour que votre compte ne soit pas volé dans l’application

WhatsApp : Astuce pour que votre compte ne soit pas volé dans l’application

Malheureusement, les cybercriminels profiter de la naïveté des utilisateurs pour fournir des informations essentielles sur le application Et c’est pourquoi nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez empêcher le vol de votre compte.

La vérité est que WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées aujourd’hui, c’est pourquoi elles constituent une tentation attrayante pour les cybercriminels d’oser voler ces types de comptes, en grande partie grâce à la quantité d’informations envoyées et reçues via le service. propriété de la société Meta.

Pour y parvenir, les cybercriminels utilisent diverses attaques via l’application de Service de messagerie, telles que les chaînes trompeuses où un prix est promis, ou cherchant à voler les comptes des utilisateurs pour profiter de leurs informations personnelles.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à d’autres occasions, nous vous avons parlé de canulars effectués au moyen de la prétendue vérification des publicités, de l’invitation à une fête ou d’un événement VIP et du clonage de comptes après avoir volé la photo de profil des victimes.

Cependant, jusqu’à présent, le meilleur moyen d’éviter ces escroqueries était l’activation de la vérification en deux étapes, où l’utilisateur crée un mot de passe personnel qui est demandé au moment de l’installation de l’application.

Cependant, cette ressource est finalement devenue populaire, mais pas pour l’usage auquel elle était destinée, car les analystes de Kaspersky ont découvert un schéma qui, grâce à l’utilisation de l’ingénierie sociale et d’une demande à la zone de support des applications, contourne cette protection.

A noter que la fraude commence par un appel à la victime, où les malfaiteurs se font passer pour des représentants d’un établissement de santé et demandent de mener une enquête sur le Covid-19.

A la fin des questions, le fraudeur demande à la victime de partager le code qui sera envoyé sur son téléphone portable pour enregistrer sa participation au sondage et empêcher l’institution de le rappeler.

L’ensemble de la mise en scène a un objectif clair : faire partager à la victime le code à six chiffres qui lui est envoyé par SMS, qui est en fait le code que WhatsApp envoie pour activer l’application sur un nouveau téléphone.

Et c’est ainsi que si la victime ne fait pas attention au message et délivre le code, son compte pourrait être volé.

La nouveauté de l’arnaque survient lorsque le criminel découvre que la double authentification est activée sur le compte de la victime.

Lorsque cela se produit, le fraudeur appelle à nouveau la victime, mais cette fois en usurpant l’identité de l’équipe d’assistance de l’application de messagerie sous prétexte qu’une activité malveillante a été identifiée sur le compte.

Si vous ne réalisez pas qu’ils essaient en fait de vous tromper et d’envoyer le code qui vous est parvenu par SMS, la première chose que vous verrez est un supposé message de confirmation dans lequel vous vous assurez que votre compte est déjà à jour.

Cependant, quelques secondes plus tard, vous verrez une alerte expliquant que votre compte WhatsApp n’est plus lié à cet appareil.