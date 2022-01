Astuce WhatsApp pour savoir s’ils ont déjà lu votre message

WhatsApp : Astuce pour savoir s’ils ont déjà lu votre message

Aujourd’hui, nous vous expliquerons étape par étape comment savoir si votre message a été lu sur WhatsApp sans pop-corn bleu, alors continuez à lire pour apprendre comment le faire.

Si vous voulez savoir s’ils ont déjà lu votre message ou entendu votre audio vocal même s’ils ont désactivé le pop-corn bleu, Suivez simplement ces étapes simples.

Apparemment, nous devrons rester confinés à la maison en raison de l’imprévu après l’apparition de nouvelles variantes.

Dans la plupart des cas, cela signifie plus de bureau à domicile et contacter vos collègues via des plateformes de messagerie ou des réseaux sociaux.

Il n’est donc pas surprenant que les utilisateurs de WhatsApp se chargent de rechercher des astuces pour améliorer la communication et la confidentialité, l’une d’entre elles concerne le pop-corn bleu.

Bien que pour certains ils soient généralement un casse-tête pour beaucoup d’autres, cela leur donne une certitude, car cela leur permet de savoir si leur message a finalement été lu.

Actuellement, il existe une fonction pour les désactiver, ne vous inquiétez pas car il existe un moyen de le contourner et ainsi pouvoir savoir s’ils ont déjà lu vos messages.

Alors pour éviter les conflits avec le « tu me laisses entrer vu », ou tout simplement pour préserver leur intimité, beaucoup ont préféré désactiver l’option qui indique si votre contact vous a déjà lu sur WhatsApp.

Bien que l’un ou l’autre ait cette fonction activée, il est possible d’identifier s’il a déjà vu votre message ; Suivez simplement ces étapes simples.

Il convient de mentionner que c’est le moyen le plus simple, car plus qu’un truc c’est une fonction cachée ou très peu connue des utilisateurs.

Une fois que vous entrez dans WhatsApp, choisissez le chat de la personne à qui vous avez envoyé le message.

Sélectionnez le texte ou l’audio et cliquez sur « info ». Là, il apparaîtra si votre message a déjà été livré, ou plus important encore, si vous l’avez déjà vu.

Même la case « Lire » apparaîtra avec le pop-corn bleu populaire, que l’autre personne ou même vous l’ayez désactivé.

Cependant, il existe également une autre option et la première chose à faire est de créer un groupe avec lequel vous voulez savoir s’ils ont déjà lu votre message.

Envoyez-lui le message via le groupe, et qu’il ait ou non désactivé le pop-corn bleu, vous saurez ainsi s’il a déjà lu votre message ou écouté l’audio que vous lui avez envoyé.