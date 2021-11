Astuce WhatsApp pour savoir s’ils vous ont bloqué ou non

WhatsApp : astuce pour savoir s’ils vous ont bloqué ou non | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous présenter une solution simple et efficace tour de WhatsApp avec lequel vous apprendrez la méthode définitive pour savoir s’ils vous ont bloqué ou non, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape.

Si vous ne savez pas si vous êtes vraiment ils ont bloqué Sur WhatsApp, nous vous dirons ici comment le savoir sans vous tromper.

La vérité est que WhatsApp est l’une des applications qui est non seulement dotée d’un grand nombre de fonctions, mais elle peut également causer un certain mal de tête à certaines personnes.

Si vous ne savez toujours pas si quelqu’un vous a bloqué définitivement et que vous ne pouvez plus lui parler, il se peut que quelque chose ne va pas et il est préférable de suivre ces étapes pour le savoir.

Il convient de mentionner qu’il n’est pas nécessaire de télécharger des applications tierces qui complètent WhatsApp pour savoir si quelqu’un vous a bloqué ou non, car il vous suffira d’être attentif pour en être sûr.

Tout d’abord, lorsque quelqu’un montre sa photo de profil, c’est parce qu’il a déterminé que sa liste de contacts peut voir cette image.

Dans le cas où vous ne l’admirez pas, cela peut signifier qu’ils vous ont bloqué ou simplement décidé de vous le cacher, il se peut aussi que ladite personne ait décidé de le laisser vide.

D’un autre côté, si l’heure de la dernière connexion n’est pas affichée dans WhatsApp, cela peut signifier deux choses, cette personne a décidé de ne pas montrer à quel moment elle était « en ligne » ou vous a simplement bloqué pour toujours.

De plus, si vous ne voyez jamais cette personne « en ligne », votre contact peut vous avoir bloqué à vie, même si cela peut également signifier qu’il a désactivé son compte WhatsApp.

Alors que si votre message reste dans une seule piste de contrôle, cette personne peut vous avoir bloqué ou son compte a été désactivé pour une durée indéterminée.

Et c’est que pour être vrai, il y a une infinité de choses qui auraient pu arriver pour que vous pensiez qu’ils vous ont bloqué de l’application de messagerie.

C’est pourquoi il est toujours préférable de demander directement et ainsi vous ne perdez pas votre temps à utiliser toutes les méthodes pour savoir s’ils vous ont réellement bloqué ou s’il s’agit d’autre chose d’extérieur afin que vos messages n’atteignent pas la personne.

Il convient de mentionner que cette application est assez complète, cependant, il y a beaucoup de gens qui n’en profitent toujours pas pleinement et c’est pourquoi nous vous aidons constamment avec elle.