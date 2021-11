Astuce WhatsApp pour supprimer un message après plusieurs heures

WhatsApp : astuce pour supprimer un message après plusieurs heures | Pixabay

Il existe une astuce dans l’application WhatsApp qui permet aux utilisateurs de supprimer un message Même si plusieurs heures se sont écoulées depuis son envoi, alors si vous ne savez toujours pas comment le faire, continuez à lire.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est devenu l’application la plus utilisée au Mexique pour envoyer et recevoir des messages, des images, des vidéos et même pour passer des appels vidéo et des appels via Internet.

C’est pourquoi les développeurs travaillent sur des mises à jour constantes qui continuent à maintenir WhatsApp à la pointe des applications de messagerie instantanée.

En raison des changements constants dans l’interface, il existe plusieurs des trucs caché dans l’application de messagerie qui pourrait faciliter l’expérience utilisateur ou simplement nous aider à nous sortir du pétrin lorsque nous en avons le plus besoin.

Tel est le cas de la manière dont on peut supprimer un message sur WhatsApp malgré le fait que plusieurs heures se soient écoulées depuis qu’il a été envoyé dans un chat individuel ou de groupe.

Il est à noter que WhatsApp est configuré pour qu’une heure après l’envoi d’un message, il ne puisse plus être supprimé.

Cependant, avec l’astuce suivante que nous sommes sur le point de vous apprendre, vous pouvez l’effacer facilement et plus rapidement que vous ne le pensez.

Mieux encore, il n’est pas nécessaire de télécharger une application externe pour pouvoir le faire, car vous n’aurez besoin d’utiliser que certaines fonctions que les téléphones portables intègrent en usine, bien qu’il ne soit actuellement possible de le faire que sur des appareils. avec un système Android.

La première chose à faire est d’activer le mode avion afin que le téléphone n’ait pas accès à Internet et ne puisse pas activer l’heure automatiquement.

Ensuite, vous devrez forcer l’arrêt de WhatsApp depuis le menu « Paramètres » de l’appareil pour désactiver ultérieurement l’option d’obtention automatique de l’heure internet et modifier manuellement l’heure et la date du mobile dans les « Paramètres ».

N’oubliez pas de sélectionner un jour et une heure avant d’envoyer le message, puis entrez dans l’application et supprimez simplement le message.

La dernière étape consiste à désactiver le mode avion du téléphone mobile et à permettre à l’appareil de se mettre à jour à la date et à l’heure correctes.

Et c’est comme ça que vous pouvez simplement vous rétracter d’avoir envoyé un message avec lequel vous vous êtes peut-être trompé, alors n’hésitez pas à le faire la prochaine fois que cela vous arrivera.

La vérité est que l’application de messagerie a un nombre infini de fonctions et d’astuces pour un meilleur fonctionnement de l’application, c’est pourquoi nous partageons constamment ce que vous en savez afin que vous en tiriez le meilleur parti.