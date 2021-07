Astuce WhatsApp pour voir les photos supprimées par vos amis | Instagram

Cette fois, nous vous ferons savoir comment voir les photos supprimées par vos amis dans le célèbre application WhatsApp, alors continuez à lire pour apprendre étape par étape comment le faire sans une seule erreur.

Si quelqu’un t’en a envoyé un photo sur WhatsApp puis supprimé, sans aucun doute cette prochaine astuce est spéciale pour vous.

Dans cette excellente application, comme vous pouvez le voir, vous pouvez échanger divers contenus tels que des vidéos, des GIF, des autocollants animés, des notes vocales et même les mèmes les plus drôles.

Cela peut vous intéresser : Comment utiliser votre compte WhatsApp sur deux téléphones portables différents ?

Cependant, il existe une astuce dont très peu ont profité pour utiliser : il s’agit de récupérer une photo supprimée par votre ami, membre de la famille, partenaire ou collègue.

Comme vous le savez, la célèbre application WhatsApp permet non seulement de supprimer les messages envoyés s’ils ne sont pas encore lus, mais aussi les photos.

Chaque fois que quelqu’un utilise cet outil, vous verrez qu’il laisse une trace et vous saurez que le document a été supprimé.

Bien qu’il existe des programmes qui vous aideront à savoir exactement ce qui vous a été envoyé, une astuce extrêmement simple a maintenant été découverte et qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une application tierce qui, dans une large mesure, demande des informations ou des autorisations. pour accéder à vos fichiers personnels.

Il convient de mentionner que vous devez activer certaines fonctions cachées dans WhatsApp, cependant, le meilleur de tous est que c’est légal, nous vous laissons donc ici toutes les étapes pour que vous puissiez le faire facilement.

Avant de suivre ces étapes, il est bon d’avoir toujours la dernière version de WhatsApp, et pour cela, allez sur Google Play ou iOS Store et téléchargez la mise à jour la plus récente.

Cela peut vous intéresser : Alejandro Sanz chante à l’ouverture des Jeux Olympiques, Tokyo

Pour commencer, vous devez vous rendre dans les paramètres de WhatsApp. Allez dans Stockage et données. Dans cette section, vous verrez l’onglet qui dit “Téléchargement automatique”. Là, vous devez cliquer sur télécharger des photos et des vidéos en utilisant les données et le wifi. Avec cela, lorsque vous recevez une photo, même si elle a été supprimée par votre ami, elle sera téléchargée automatiquement. Avec cela, il n’y aura plus de mystère au cas où quelqu’un supprimerait un message. Vous pouvez le voir à nouveau sur la bobine de votre appareil mobile.

D’un autre côté, vous avez sûrement déjà utilisé votre appareil mobile et soudain une notification WhatsApp apparaît qui dit “Vous pouvez avoir de nouveaux messages”, et curieusement vous entrez dans l’application de messagerie instantanée pour voir si quelqu’un vous a écrit mais vous pouvez’ ne trouve rien.

Il est vrai que WhatsApp est une application assez incomplète et malheureusement quelque peu limitée, même ses principaux rivaux comme Telegram ont des outils que l’application Facebook ne possède pas pour le moment, l’un d’entre eux est de passer des appels vidéo avec plus de 30 personnes avec le possibilité de partager l’écran à la manière de Zoom ou Google Meet.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Et bien que ce service de messagerie instantanée ne soit pas parfait, beaucoup apprécient son existence et d’autres le critiquent pour ses notifications ennuyeuses, l’un d’eux est l’avertissement “Vous pouvez avoir de nouveaux messages”, où WhatsApp vous informe essentiellement que vous ne l’avez pas utilisé et il est probable qu’au cours de cette période vous ayez reçu de nouveaux messages.