Astuces à suivre pour consommer moins de carburant en vacances | Moteur

Avec les prix de l’essence et du diesel qui montent en flèche et plus de voyages à ces dates, nous vous donnons quelques conseils pour consommer moins de carburant en été.

Certains d’entre vous les auront déjà plus que banales, et d’autres peut-être jusqu’à présent vous ne pensiez pas qu’elles avaient autant d’impact sur votre poche. Mais, dans tous les cas, avec les prix du carburant qui montent en flèche comme ils le sont aujourd’hui, il ne fait jamais de mal de revoir les 8 astuces pour consommer moins de carburant en été. Avec des chiffres et des données extraits de sources fiables, comme la RACE ou l’OCU, vous verrez qu’un petit effort peut signifier des économies considérables.

Et plus encore, dans une période où l’on a tendance à déménager plus… et plus cher. Parce que la chaleur estivale implique un abus de la climatisation, voyages au sommet des grumeaux et d’autres conséquences qui ne sont pas toujours aussi évidentes. Alors écrivez ces «règles d’or» à ne pas gaspiller.

Planifier à l’avance

Il est important d’être clair sur l’itinéraire, car de petits détours peuvent finir par ajouter des dizaines de kilomètres au compteur. La bonne nouvelle, c’est que là où vous n’aviez auparavant que l’éternelle carte papier, vous avez maintenant d’innombrables applications, telles que Google Maps ou Waze, cela vous aidera dans la tâche. Mais il y a aussi d’autres choses plus spécifiques que vous pouvez programmer, comme la station-service la moins chère que vous trouverez sur la route ou à votre destination. De nombreuses applications et sites vous les indiquent déjà en temps réel.

Allégez et évitez les poids inutiles

Sur la route, les kilos en trop se traduisent par des euros supplémentaires. Et seulement 100 peut augmenter votre facture de 6%, selon RACE. Alors réfléchissez bien si vous allez vraiment avoir besoin de toutes ces choses ou si certaines que vous transportez dans le coffre par défaut ne pourraient pas rester à la maison. Aussi, si vous possédez une galerie de toit, sachez qu’elle consomme non seulement en raison de son poids, mais aussi en raison de sa plus grande résistance aérodynamique. Une fois à destination, retirez-le dès que possible.

Optimiser la pression des pneus

C’est vrai qu’en été on doit les porter plus bas que d’habitude, car sinon le risque de crevaison augmente. Mais n’allez pas trop loin. Qu’il se trouve dans la zone inférieure de ce qui est recommandé par le fabricant (vous le trouverez sur un autocollant dans l’embrasure de la porte ou sur le bouchon du réservoir), mais jamais en dessous. De plus, si vous voyagez lourdement chargé, vous devrez augmenter la pression, donc une chose est compensée par l’autre. Quoi qu’il en soit, bien calibrer : 0,5 bar de moins que correct représente une augmentation de la consommation de 2% en milieu urbain, et 4% en interurbain, selon la RACE.

Bien utiliser les engrenages

Cela est vrai pour toutes les saisons. Pour l’instant, utilisez le premier juste pour démarrer. Après deux secondes ou seulement 6 mètres, il passe à la seconde. Ensuite, si possible, utilisez des relations longues (sans abus). Il varie entre 1 500 et 2 500 tr/min dans les diesels, et entre 2 000 et 2 500 tr/min dans l’essence. Et, sur la route ou l’autoroute, essayez toujours de le maintenir à environ 2 000-2 200 tours. Le plus pratique à faire est d’utiliser le régulateur de vitesse (économisez entre 7 et 10 %) et, si votre voiture en est équipée, le mode Eco.

Conduisez en douceur

Un autre indépendant de la saison. Mais, comme en été nous avons tendance à faire plus de longs trajets, il est pertinent de le dire. Evitez les accélérations brusques, les à-coups et, dans la mesure du possible, les freinages. Utilisez le frein moteur chaque fois que vous le pouvez. Et essaye Profitez de l’inertie dans les descentes. Ne pas appuyer sur l’embrayage (contrairement à ce que l’on peut croire, c’est contre-productif pour la consommation), car rien qu’en relâchant l’accélérateur avec un rapport engagé, le carburant entrera difficilement dans les cylindres.

Arrête le moteur sur de longs arrêts

Nous savons que la tentation de rester à l’intérieur avec la climatisation à fond est forte. Mais pensez à vous asseoir dehors, sur un banc à l’ombre ou à baisser la fenêtre. Ici ça vaut vraiment le coup, car une voiture arrêtée au point mort peut consommer jusqu’à 1 litre d’essence par heure avec la climatisation allumée. Et, si cela ne suffit pas, pensez au changement climatique.

Tirez le meilleur parti de votre climatisation

Garder la cabine bien refroidie est très nécessaire, comme nous l’avons expliqué dans cet article et dans d’autres. Non seulement pour le confort, mais aussi pour la sécurité, car la chaleur et la déshydratation provoquent de la somnolence et sont presque aussi dangereuses que l’alcool. Mais ce n’est pas pratique de gaspiller, car vous savez déjà qu’il consomme du carburant. La température idéale ? Entre 21 et 23 degrés. En ville, il est préférable de conduire vitres baissées, tandis que sur la route, en raison de la résistance de l’air, il est préférable de tirer le climatiseur. Pour réduire le fonctionnement de l’appareil, utilisez des parapluies et, lorsque vous montez dans la voiture après l’avoir laissée au soleil pendant un certain temps, laissez les vitres ouvertes quelques minutes afin qu’un courant d’air se forme et que la température intérieure baisse.

Se garer stratégiquement

Nous revenons à la planification. Si possible, trouvez un endroit ombragé ou un parking souterrain. Et, en cas de laisser plusieurs heures en surface, il vaut peut-être mieux calcule où sera le soleil à ton retour pour vous guider par leur position à ce moment-là. Il peut être plus pratique de le garer sur le trottoir où il s’intègre désormais avec plaisir, mais plus tard il sera à l’ombre.

Cet article a été publié dans Autobild par Iván Fombella.