Astuces Apple TV: nouvelle télécommande vendue séparément, prise en charge de Siri dans les nouveaux pays, compatibilité HomeKit Thread

Apple a surpris tout le monde aujourd’hui avec un rafraîchissement de l’Apple TV et le dévoilement d’une nouvelle version de la télécommande, après que la version du trackpad en verre ait reçu tant de critiques. Voici quelques petits changements que vous avez peut-être manqués…

Nouvelle télécommande Apple TV vendue séparément

La nouvelle télécommande Apple TV sera disponible séparément. Si vous ne souhaitez pas passer à la nouvelle Apple TV 4K avec processeur A12, vous pourrez acheter la nouvelle télécommande Apple TV seule, au prix de 59 $. La nouvelle Apple TV et la télécommande seront disponibles en mai. Les achats d’Apple TV 4K (179 $) et d’Apple TV HD (149 $) seront désormais livrés avec la nouvelle télécommande incluse dans la boîte.

La nouvelle télécommande Apple TV est rétrocompatible avec tous les Apple TV qui exécutent tvOS. Il évite le trackpad en verre au profit d’un D-Pad circulaire avec des boutons cliquables. Le D-Pad est capacitif, ce qui vous permet également d’effectuer des mouvements de balayage tvOS dessus. Vous pouvez même le faire glisser dans un mouvement circulaire pour parcourir une liste, tout comme l’ancienne molette iPod.

tvOS prend désormais en charge Siri dans plus de pays

Une autre petite annonce informative est qu’Apple TV prend désormais en charge Siri dans plus de pays. Les clients en Autriche, en Irlande et en Nouvelle-Zélande pourront désormais utiliser la télécommande Siri avec leur voix. Siri sur Apple TV vous permet de rechercher des émissions via l’application TV, d’ouvrir des applications, de consulter la météo et plus encore.

Les nouveaux pays Siri seront disponibles dans le cadre de tvOS 14.5 qui sortira la semaine prochaine. Cette fonctionnalité est également disponible sur les Apple TV existantes. Sur la nouvelle télécommande Apple TV, le bouton pour appeler Siri a été déplacé sur le côté de l’appareil.

La nouvelle Apple TV propose la connectivité Smart Home de Thread

Un autre petit ajout au nouveau matériel Apple TV est l’ajout d’une radio Thread. Cela signifie que les appareils domestiques intelligents HomeKit modernes qui utilisent le protocole Thread peuvent désormais être directement contrôlés par l’Apple TV. Et comme l’Apple TV sert de hub HomeKit, tous vos autres appareils pourront également utiliser des accessoires Thread.

La prise en charge des threads n’était auparavant disponible que sur le HomePod mini. Cette génération d’Apple TV prend également en charge 802.11ax WiFi 6 pour la première fois.

