Astuces Cheltenham: Al Boum peut être détrôné par le champion

La journée de la Cheltenham Gold Cup est toujours spéciale, mais avec un cheval au bord de l’histoire, c’est très spécial.

Le triplé de Willie Mullins à la recherche d’Al Boum Photo est rarement vu, mais tente remarquablement de rejoindre un club d’élite qui comprend Arkle et Best Mate pour remporter trois Gold Cups.

Il n’a visité un hippodrome que huit fois depuis sa chute ici dans le RSA Chase 2018, mais c’est un acte de classe et sera difficile à battre.

JP McManus a eu une semaine tranquille, mais il est assis à la maison aujourd’hui et il a de nombreuses chances lors de l’après-midi de clôture, notamment Champ dans la Gold Cup et Elimay dans la nouvelle Mares ‘Chase.

La journée commence par une excellente Triumph Hurdle et après une semaine brillante, elle devrait s’avérer une dernière journée fantastique pour le Festival pas comme les autres.

1,20 haie Triumph

Un renouveau élégant avec ZANAHIYR sélectionné de justesse devant son ancien coéquipier Quilixios dans une ouverture fascinante à la journée de la Gold Cup.

Quilixios et Zanahiyr étaient tous deux logés dans la cour de Gordon Elliott jusqu’à ce que sa suspension ait vu le juvénile de Cheveley Park transféré à Henry De Bromhead.

Les deux sont étroitement liés sur la forme, mais Zanahiyr a suinter la classe et ses progrès ont été excellents, avec son Leopardstown Christmas extrêmement impressionnant.

Saint Sam, quatrième, a amélioré la forme dans les Boodles cette semaine et l’ancien détenu Michael Halford saute bien et semble polyvalent à un rythme lent ou rapide.

Quilixios est invaincu en quatre courses de haies à 2 m, dont un Grade 1 à Leopardstown, et devrait être en forme pour Rachael Blackmore et Henry De Bromhead.

Le Tritonic d’Alan King est un grave danger.

Il était un cheval plat intelligent et a très bien accéléré pour gagner l’Adonis à Kempton, traditionnellement une épreuve solide pour la Triumph.

SÉLECTION: ZANAHIYR

Danger: Quilixios

1,55 haies du comté

Vingt-six coureurs sur la distance minimale sont une tâche difficile pour les parieurs, mais la plupart des bookmakers offrent six places et il y a beaucoup de valeur dans chaque sens.

Edwardstone était une fantaisie à long terme pour cela, mais il a montré sa main dans le Betfair Hurdle et a reçu une randonnée de 7 lb pour terminer troisième, ce qui rend la vie très difficile.

Il y a plusieurs coureurs intéressants et l’épingle tombe sur CHAMPAGNE GOLD de Henry De Bromhead pour courir une grande course pour Rachael Blackmore et le propriétaire Barry Maloney, qui a connu un grand succès en course ici avant avec Minella Indo.

Lui aussi a été frappé par l’évaluateur pour avoir terminé deuxième à Leopardstown à la DRF, mais c’était son premier départ avec handicap et il a le potentiel de s’améliorer.

Il est en présentant un si bon terrain ne devrait pas être un problème et il a apprécié l’agitation du mois dernier avec son slick sautant un sérieux positif aussi.

You Raised Me Up est un autre coureur irlandais formé non exposé avec un grand cri pour Martin Brassil tandis que Ganapathi est un débutant en handicap intéressant pour Willie Mullins.

Il a terminé deuxième d’une deuxième année en janvier et, bien que surclassé dans une entreprise de première année le mois dernier, il a pu s’impliquer grâce à sa généreuse note de 140.

SÉLECTION: OR CHAMPAGNE (e / w)

Danger: Edwardstone

2.30 Albert Bartlett Hurdle

Il faut une personne difficile en teck pour gagner cela et FAKIERA correspond certainement à la facture de Denise Foster et Cullentra dans ce qui a été une semaine réussie pour les anciens détenus de Gordon Elliott.

Le joueur de six ans a très bien résisté lors de courts trajets en bonne compagnie à la maison et devrait maintenant savourer le passage à trois milles du jockey Keith Donoghue, vainqueur du Cross Country.

L’endurance est son point fort et le bon terrain ne doit pas être trop gênant pour ce modèle de cohérence. Il peut être sous pression au début de ses courses mais il a un moteur et devrait vraiment bien voir le voyage.

Jack Kennedy s’est étonnamment rangé du côté de son compagnon stable Torygraph et c’est une décision qui doit être respectée. Il s’est beaucoup amélioré depuis qu’il s’est lancé dans ce genre de voyage et sa forme récente se cumule bien.

Stattler est un autre resté acharné et ce voyage promet de convenir car il ne fait que galoper à un rythme tandis que Barbados Buck’s a remporté trois sur trois en 3 m haies novices et a tous les attributs pour être très compétitif.

SÉLECTION: FAKIERA

Danger: Torygraph

3.05 Coupe d’or

Une chance à l’histoire pour le triplé à la recherche d’Al Boum Photo, mais la perspective d’un vrai bon terrain semble rendre sa tâche un peu plus difficile car ses deux précédentes victoires se sont déroulées sur une surface beaucoup plus douce.

Cela dit, c’est une option très fiable qui a remporté cette victoire au cours des deux dernières années et cette course est un test parfait pour lui car il est un sauteur solide et un solide stayer.

Il renouvelle sa rivalité avec le finaliste de l’année dernière Santini. Le jeune homme de neuf ans n’est pas un marchand de vitesse mais il appréciera un galop fort et le terrain de séchage devrait également lui convenir mieux que le terrain lourd qu’il a traversé à Sandown lors de son dernier départ.

Native River a gagné cela et cela en 2018, mais il a meilleure allure sur un sol mou tandis que le vainqueur du roi George, Frodon, ne sera pas tout à fait en tête comme il l’a fait à Kempton.

Celui qui fait le plus appel est CHAMP.

Il a sorti le RSA Chase de l’année dernière du feu après avoir semblé bien battu en sautant le dernier, mais est resté extraordinairement bien pour agresser Minella Indo et Allaho à la mort.

Il traverse ses courses et si Nico De Boinville peut le calmer et entrer dans un rythme de saut, il a la classe pour gagner une autre Gold Cup pour JP McManus et Nicky Henderson.

A Plus Tard semble deuxième meilleur du contingent irlandais et s’est annoncé comme un véritable prétendant dans ce grade en remportant la Savills Chase à Leopardstown à Noël.

Il était bien aimé pour Ryanair de l’année dernière, mais il a échoué dans le dernier demi-tour, mais le passage à trois milles semble vraiment convenir et il devrait courir une autre course solide.

SÉLECTION: CHAMP (sieste)

Danger: Photo d’Al Boum

3.40 Chasse aux chasseurs

Les professionnels y participent pour la première et, espérons-le, la dernière fois.

IL EST VENU DE PASSER a battu Billaway de dix longueurs pour remporter le renouvellement de l’année dernière pour Maxine O’Sullivan et peut confirmer cette forme et gagner pour Richie McLernon.

Sa saison a été orientée autour de cette course et bien qu’il ait perdu la place la dernière fois et ait été bien battu avant Noël, l’entraîneur Eugene O’Sullivan le mettra en parfait état.

Billaway est à nouveau un grand joueur. Il a battu Staker Wallace à Naas plus récemment et est un chasseur de grande classe et vient ici sous une forme éprouvée.

Le contingent britannique est difficile à évaluer.

Bob And Co a réalisé une performance intelligente à Haydock lors de sa réapparition et est l’un des principaux prétendants à Paul Nicholls tandis que Red Indian a facilement remporté ses deux derniers points britanniques mais fait face à une opposition beaucoup plus raide ici.

SÉLECTION: IL EST VENU POUR PASSER

Danger: Billaway

4.15 La poursuite des juments

Nous prévoyons une bonne journée pour JP McManus et ELIMAY semble avoir de fortes chances dans cette Mares ‘Chase.

Les juments ont passé une excellente semaine à Cheltenham avec Honeysuckle remportant le Champion Hurdle et Put The Kettle on the Champion Chase et cette pouliche grise de sept ans n’est pas loin de la première classe jugée sur sa victoire impressionnante à l’Opera Hat à Naas en dernier. temps libre.

Elle a terminé sixième du Mares ‘Hurdle ici en 2019, mais elle a vraiment bien pris pour chasser et elle semble avoir quelques kilos en main sur son coéquipier Colreevy.

Elle est une autre opératrice intelligente de l’écurie Willie Mullins et a bien réussi sur les clôtures cette saison, remportant une victoire de 1re année à Limerick à Noël.

Shattered Love a gagné ici dans le passé et semble définitivement meilleur du reste sur un terrain qui devrait vraiment convenir à la jument tandis que les autres semblent jouer pour des honneurs mineurs avec Magic Of Light de Jessica Harrington intéressant en route vers Aintree, où elle était deuxième en 2019

SÉLECTION: ELIMAY

Danger: Colreevy

4.50 Martin Pipe Handicap

Langer Dan de Dan Skelton est à la recherche d’un bonus de 50000 £ après avoir remporté la Coupe Impériale à Sandown et malgré une hausse de 6 livres, il pourrait s’avérer difficile à battre sous le prétendant Lorcan Williams.

Cependant, nous allons à nouveau rester avec JP McManus et opter pour le GENTLEMAN DE MEE formé par Willie Mullins. Il était bien vanté pour ses débuts irlandais à Naas le mois dernier après avoir été acheté pour 280000 £ – continuant bien à gagner une nuance confortablement.

Son entraîneur a mentionné le Supreme et le Ballymore Novices ‘Hurdle dans la foulée, mais il s’attaque à un handicap.

Gabynako, formé par Gavin Cromwell, est un autre candidat sérieux étant donné qu’il n’a terminé que huit longueurs derrière Bob Olinger en 1re année à Naas en janvier, tandis que Galopin Des Champs est un autre détenu des Mullins s’attaquant à un handicap pour la première fois après avoir abordé Appreciate It lors de son dernier départ .

ÉLECTION: Gentleman De mee

Danger: Gabynako