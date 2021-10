Astuces curieuses pour enlever les plis des vêtements quand on n’a pas le fer à repasser à portée de main | La vie

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas le fer à repasser à portée de main : vous avez à votre disposition des alternatives pour éliminer les plis des vêtements et vous tirer d’affaire. Inscrivez-vous à ces astuces curieuses pour lisser les tissus.

Le repassage est l’une des tâches ménagères les plus détestées, mais il est essentiel si nous voulons montrer nos vêtements sans plis. Heureusement, il y a maintenant alternatives à la plaque chauffante à vie idéal pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’expertise avec cet appareil.

La presse à chemises en fait partie. Cet appareil, qui a gagné en popularité ces derniers mois grâce à Lidl, a un fonctionnement très simple : il suffit de placer le vêtement sur le mannequin au moment de le sortir de la machine à laver et d’attendre qu’il sèche et s’étire sous l’action de chaleur Nous avons pu le tester et nous pouvons attester qu’il offre de bons résultats.

Les fers verticaux et les brosses à vapeur sont également des alternatives plus confortables et faciles à utiliser au fer traditionnel pour les non-initiés, vous pouvez donc les essayer si vous n’obtenez pas les résultats souhaités avec l’appareil conventionnel.

Le problème est que, à de nombreuses reprises, aucun de ces appareils n’est à notre portée au moment où nous en avons le plus besoin, par exemple lorsque nous allons à un événement en dehors de notre ville et que les vêtements ont été froissés dans la valise.

Si vous vous trouvez dans cette situation, ne vous inquiétez pas car tout n’est pas perdu : vous pouvez en mettre en pratique astuces pour enlever les plis des vêtements sans utiliser le fer.

Quelque chose que vous pouvez faire si vous vous trouvez dans cette situation est mettre les vêtements dans la sécheuse. Vérifiez les symboles de lavage sur l’étiquette pour vérifier qu’il convient au séchage en machine et essayez d’introduire le vêtement mouillé. La vapeur de cet appareil éliminera les plis les plus prononcés.

Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour lisser les plis du tissu. Humidifiez le tissu, posez le vêtement sur une surface plane et soufflez de l’air chaud sur le tissu.

Une autre astuce pour éliminer les rides sans fer à repasser est profiter de la vapeur de la douche. Pour ce faire, accrochez le vêtement dans la salle de bain, fermez la porte et prenez une douche chaude. Après 10 ou 20 minutes, les rides seront visiblement lissées.

Le fer à lisser est un autre remède d’urgence pour éliminer les plis des vêtements. Assurez-vous qu’il est bien nettoyé, ajustez la température pour qu’elle ne soit pas trop élevée et passez-le sur le tissu pour le lisser.

Vous pouvez également utilisez une serviette humide pour enlever les plis de vos vêtements. Posez la serviette humide sur une surface plane, posez le vêtement dessus et appuyez avec vos mains pour lisser les rides profondes. Ensuite, suspendez le vêtement pour qu’il sèche à l’air.

Mettre des vêtements sous le matelas C’est une autre astuce efficace pour éliminer les rides lorsque vous n’avez pas le fer à repasser à portée de main. Enroulez le vêtement, placez-le sous le matelas pendant 30 minutes et vous verrez comment les plis sont lissés.

La vapeur d’une bouilloire vous aidera également à vous débarrasser des rides. Passez le tissu près de la vapeur de la bouilloire et étirez le tissu pour les retirer.