Astuces d’alimentation | Les aliments probiotiques aident à diminuer les effets addictifs de l’alcool

03/12/2021 à 11h00 CET

Une alimentation riche en aliments prébiotiques et probiotiques peut réduire les troubles liés à l’addiction à l’alcool, puisqu’elle contribue à maintenir en bonne santé le microbiote, c’est-à-dire l’ensemble des bactéries présentes dans le système digestif, selon une étude de la Hôpital del Mar à Barcelone.

L’étude, publiée dans la revue « Frontiers in Nutrition », a réussi à établir une relation directe entre les bactéries qui vivent dans l’intestin, le cerveau et les comportements addictifs.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs ont nourri un groupe de souris avec un régime alimentaire symbiotique, c’est-à-dire un mélange de prébiotiques et de probiotiques qui stimule la croissance de bactéries bénéfiques dans votre intestin, et à un autre groupe avec un régime alimentaire conventionnel.

Quelques semaines plus tard, tous les animaux ont été soumis à une exposition intermittente à l’alcool pendant vingt jours, alternant la consommation d’alcool avec celle de symbiotique ou d’eau, selon le groupe auquel appartenaient les souris.

À la fin de cette période, les chercheurs ont interrompu l’approvisionnement en alcool pendant sept jours pour tester si les souris souffraient de rechutes en buvant.

Après tout le processus, les résultats ont montré que les animaux qui avaient reçu des aliments prébiotiques et probiotiques dans leur alimentation ont montré moins de rechutes et des escalades mineures dans le retour à la consommation d’alcool par rapport au groupe témoin.

Ce travail a été réalisé par le Groupe de recherche en pharmacologie intégrée et neurosciences des systèmes de l’Institut de recherche médicale Hospital del Mar (IMIM-Hôpital de Mar) et le CIBER de physiopathologie de l’obésité et de la nutrition (CIBEROBN), grâce au financement de le Plan National sur les Médicaments du Ministère de la Santé.

Comme l’explique le chercheur de l’IMIM et principal auteur de l’ouvrage, Patricia Robledo, « La mise en place d’une alimentation riche en symbiotiques permet de prévenir les comportements addictifs liés à la consommation chronique d’alcool, puisque sa consommation entraîne des modifications du microbiote intestinal et de certains neurotransmetteurs du cerveau & rdquor ;.

L’étude, selon ses auteurs, a montré qu’il existe une communication bidirectionnelle entre le microbiote intestinal et le cerveau qui peut prévenir les troubles liés à la consommation d’alcool.

Par ailleurs, les chercheurs en ont également profité pour étudier d’autres effets causés par l’alcool, comme le comportement ou la propension à souffrir de problèmes mentaux.

Pour ce faire, ils ont soumis les souris de laboratoire à des études comportementales pour mesurer les troubles de l’humeur associés à la dépendance à l’alcool, et ils ont constaté que, bien que les femmes aient tendance à souffrir de dépression, d’anxiété et de problèmes de mémoire, celles qui avaient reçu un régime symbiotique étaient moins sujettes à ces problèmes.

L’étude a également montré que les niveaux de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau des animaux étaient sensibles à l’état du microbiote intestinal et variaient entre les groupes de souris.

Ainsi, selon le chercheur Neus pizarro, également auteur de l’ouvrage, « moduler le microbiote intestinal peut affecter les comportements addictifs et pas seulement les effets physiques que peut avoir un excès d’alcool ».

Selon Pizarro, avec ce régime ils ont réussi à réduire les effets néfastes de l’alcool sur la composition du microbiote intestinal chez la souris et ainsi éviter son impact sur le cerveau.

Cependant, les chercheurs avertissent que le maintien d’une alimentation riche en prébiotiques et probiotiques ce n’est pas une « pilule magique » contre la possibilité de souffrir d’un comportement addictif, car la consommation d’alcool provoque un déséquilibre des micro-organismes qui vivent dans l’intestin.

« Si l’on module le microbiote intestinal, on voit les changements se refléter au niveau cérébral à moyen et long terme, mais en aucun cas le symbiotique ne peut être considéré comme une sorte de pilule du lendemain des conduites addictives », a souligné le coordinateur du groupe de recherche, Rafael de la Torre.