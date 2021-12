Astuces des conducteurs russes pour démarrer la voiture et conduire à moins 50 degrés | Moteur

« C’est comme conduire dans un verre de lait. » C’est ainsi qu’ils définissent en Russie la brume épaisse et glacée qui se forme à partir de 30 degrés en dessous de zéro.

Dans les villes situées le nord de la Russie, en Sibérie, comme Iakoutsk, Norilsk et Vorkouta, tout l’hiver ses habitants vivent à 20 ou 30 degrés au-dessous de zéro. Là, ils sont atteints températures de 50 degrés en dessous de zéro.

Une voiture garée dans la rue gèle en quelques minutes : « tous les liquides à l’intérieur s’épaississent, les pièces en caoutchouc deviennent cassantes et se désagrègent, et les vitres gèlent », explique le site Russia Beyond.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir ce que cela signifie conduire à moins 40 degrés:

En Espagne, il est assez courant de descendre en dessous de zéro degré pendant les mois d’automne et d’hiver, dans la plupart du pays.

Nous avons tous vu à quel point c’est compliqué faire démarrer la voiture 3 ou 4 degrés en dessous de zéro, surtout si vous le laissez dans la rue. Pouvez-vous imaginer le cauchemar à 50 degrés en dessous de zéro ?

Les conducteurs russes emploient une multitude d’astuces pour garder le véhicule au chaud, ou pour le dégivrer, comme l’explique le site Web Russian Beyond susmentionné. Nous allons voir les plus curieux et les plus efficaces.

Moteur tournant de l’automne à avril

C’est la chose la plus radicale que nous ayons vue, mais apparemment de nombreux habitants de Iakoutsk, pour éviter que le moteur de votre voiture ne gèle… ne l’éteignez jamais. De l’automne à avril.

Ils le laissent allumé pendant qu’ils sont garés, toute la nuit, avec l’alarme réglée.

Ils ont une deuxième clé pour entrer, et ils n’ont pas peur qu’on la vole. Qui va descendre la rue à moins 50 degrés ?

Le prix de l’essence est énorme, et nous supposons que le moteur s’use aussi, mais mieux que de ne pas pouvoir aller travailler.

Stationné jusqu’au printemps

D’autres sont plus pratiques. Ils laissent la voiture au garage tout l’hiver, jusqu’au printemps, et ils prennent les transports en commun, qui dispose également du chauffage.

Mais tout le monde n’a pas la chance d’avoir le métro ou le bus à proximité de la maison ou du travail, et marcher à moins 50 degrés n’est pas une option.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Un réchauffeur dans le moteur

En Espagne, nous pouvons trouver des parkings souterrains chauffés, mais à Iakoutsk, ils n’ont pas ce luxe.

En raison du pergélisol, du sol gelé, il n’y a pas de parkings souterrains.

Une méthode qu’ils utilisent est installer un réchauffeur dans le moteur, et tirer le câble électrique de la maison. Une installation de ce type coûte environ 500 euros.

Bien entendu, il doit être activé au moins une heure avant d’utiliser la voiture, c’est-à-dire le temps que met le moteur à dégivrer.

Les plus chanceux ont chauffage avec télécommande.

Couvertures thermiques

Dans presque toutes les stations-service et les grands magasins, ils vendent Couvertures thermiques pour couvrir tout le véhicule.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ils sont placés :

Ils coûtent entre 150 et 200 euros, et il faut environ 10 minutes pour en installer un. Quelque chose de moins pour les supprimer.

A 50 degrés en dessous de zéro, il faut le mettre même si on ne va laisser la voiture arrêtée que 15 minutes.

Une couverture pour le moteur et la batterie

Une autre astuce très populaire est littéralement isoler les composants vitaux de la voiture.

Comme l’explique Russia Beyond : « Le silencieux est recouvert de laine minérale et le bas de la voiture d’une bâche. Et le moteur est protégé par du feutre ou une » couverture automobile « , ce qui lui permet de chauffer plus rapidement et l’empêche de chauffer. . refroidir trop vite dans le froid. «

Il poursuit : « Certains bricoleurs fabriquent même des couvertures de batterie. Le feutre est également utilisé pour garder le sol à l’intérieur de la voiture au chaud.

Installer un service complet de ce type dans un atelier, ne coûte que environ 7 euros.

Comme on le voit, il faut faire preuve d’ingéniosité pour conduire à 50 degrés sous zéro. Rappelez-vous quand votre voiture a du mal à démarrer à cause du froid…