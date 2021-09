Astuces d’un médecin qui résolvent les problèmes de sommeil les plus courants | La vie

in

Avez-vous l’un de ces problèmes courants à l’heure du coucher? Ensuite, prenez note de ces conseils de dépannage d’un médecin très populaire sur TikTok.

Les problèmes de sommeil sont à l’ordre du jour et de nombreuses personnes ont du mal à bien se reposer. Mener un rythme de vie très rapide, souffrir de stress ou ne pas mener une vie active, entre autres facteurs, favorise l’apparition de troubles du sommeil.

Les troubles du sommeil sont très fréquents. Selon une enquête réalisée par l’OCU il y a quelques années, 7 Espagnols sur 10 dorment moins qu’ils ne le devraient, quelque chose qui peut faire des ravages. Et est-ce que ne pas dormir suffisamment peut avoir des conséquences dévastatrices pour votre santé.

Si vous ne dormez pas bien, vous pouvez essayer quelques techniques pour vous endormir, comme la méthode 4-7-8 pour vous endormir en 60 secondes, la relaxation musculaire progressive ou la technique militaire pour vous endormir en deux minutes.

Le Dr Anthony Youn, un médecin de Detroit (États-Unis) avec 5 millions de followers sur TikTok, a partagé une série d’astuces qui résolvent les problèmes de sommeil les plus courants.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes, si vous avez du mal à vous endormir, l’une des propositions du Dr Youn est Prenez une cuillère à soupe de beurre de cacahuète avant d’aller au lit.

Cette astuce est efficace grâce à sa teneur en tryptophane, un acide aminé essentiel pour produire la sérotonine et la mélatonine, dont les niveaux influencent directement le sommeil. Si vous ne voulez pas consommer de beurre de cacahuète, il existe également d’autres aliments riches en tryptophane, comme le lait, œufs, flocons d’avoine ou viande de poulet.

Pour vous aider à vous détendre et à vous préparer au sommeil, le Dr Youn recommande fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Il suggère de se concentrer d’abord sur les inspirations et de compter jusqu’à quatre, puis de le faire sur les expirations, en comptant jusqu’à huit.

Enfin, il fournit également une solution si vous vous réveillez avec un de vos bras endormi, quelque chose qui arrive très fréquemment. Pour ramener votre membre à la normale, déplacez votre tête d’un côté à l’autre à plusieurs reprises. Cela détendra votre cou et votre bras se sentira comme d’habitude.