Astuces essentielles pour protéger la sécurité de votre compte WhatsApp | La technologie

Si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises, il est préférable de protéger la sécurité de votre compte WhatsApp. Prenez note de ces conseils et mettez-les en pratique pour rester à l’abri des menaces.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires et les plus utilisées au monde. Selon les dernières données officielles, en février 2020, la plateforme comptait déjà 2000 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, un chiffre sûrement beaucoup plus élevé aujourd’hui.

Pour cette raison, WhatsApp est l’un des canaux préférés des cybercriminels pour diffuser des campagnes malveillantes, distribuer des malwares sur les mobiles des victimes et voler leurs données personnelles. Si vous souhaitez éviter ces problèmes, la meilleure chose à faire est de jouer un rôle actif et de protéger la sécurité de votre compte.

Quel est le meilleur antivirus de 2021? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Vous n’êtes pas sûr de ce que vous pouvez faire? Ne t’inquiète pas, en voici quelques-uns Astuces essentielles pour améliorer la sécurité de votre compte WhatsApp et être protégé:

Restreindre qui peut voir votre photo de profil, votre dernier accès et vos informations. Ne laissez personne avec votre numéro savoir qui vous êtes ou quand vous vous connectez à WhatsApp. Accédez à Paramètres> Compte> Confidentialité et assurez-vous que les sections Dernière fois, Image de profil et Informations sont limitées à vos contacts.

Définir la confidentialité pour les groupes. Empêchez quiconque de vous ajouter à un nouveau groupe. Pour ce faire, dans Paramètres> Compte> Confidentialité, allez dans la section Groupe et sélectionnez Mes contacts sauf … Ensuite, sélectionnez l’ensemble de votre agenda, et de cette façon vous recevrez une invitation privée que vous devrez accepter avant que quelqu’un puisse vous ajouter à un groupe.

Ajuster la vie privée des États. Si vous ne souhaitez pas que les personnes disposant de votre numéro puissent voir vos statuts, vous avez la possibilité de configurer leur confidentialité. Accédez à Paramètres> Compte> Confidentialité, touchez États et choisissez l’option que vous préférez. Nous vous recommandons de choisir Partager uniquement avec … et de sélectionner uniquement votre famille et vos amis les plus proches.

Gardez l’application à jour avec la dernière version. En plus d’offrir de nouvelles fonctions, à chaque mise à jour, WhatsApp met en œuvre des améliorations de sécurité. Par conséquent, assurez-vous de le maintenir à jour pour être protégé. Signaler les personnes qui vous dérangent. Est-ce que quelqu’un vous dérange et écrit des messages inappropriés? Si vous considérez que c’est quelque chose de grave, utilisez l’option Signaler le contact que vous trouverez dans la section Informations de contact. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’en faisant cela, vous envoyez les messages les plus récents de cette personne à WhatsApp.

Méfiez-vous des canulars et des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles et les canulars WhatsApp sont à l’ordre du jour, alors soyez prudent avec les informations que vous partagez avec d’autres personnes. Ne transférez pas un message en masse tant que vous n’avez pas vérifié les informations et informez vos contacts si vous constatez qu’ils envoient des liens suspects. Ne fais confiance à personne. Dans WhatsApp, vous ne pouvez faire confiance à personne, pas même à votre famille ou à vos amis les plus proches. La raison en est que quelqu’un a pu voler votre compte et qu’il peut vous demander des informations pour l’utiliser de manière malveillante (par exemple, s’il vous demande le code à six chiffres pour voler votre compte). Si vous remarquez un comportement étrange, ne lui faites pas confiance. Protégez l’accès avec l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Pour éviter les regards indiscrets, il est préférable de protéger l’accès à WhatsApp avec une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale dans Paramètres> Compte> Confidentialité> Verrouillage de l’écran. De cette façon, pour accéder à l’application, une authentification biométrique sera nécessaire, afin que personne ne puisse entrer sans votre consentement.

Activer la vérification en deux étapes. L’authentification à deux facteurs rend plus difficile le vol de votre compte. Activez-le dans Paramètres> Compte> Vérification en deux étapes et créez votre code PIN personnel. De cette façon, vous aurez besoin de ce numéro lorsque vous réenregistrerez votre numéro de téléphone dans WhatsApp.

Les destinataires peuvent enregistrer tout ce que vous envoyez. Bien qu’il existe des formules pour que certains contenus disparaissent (statuts après 24 heures ou messages qui s’autodétruisent), gardez à l’esprit que les destinataires peuvent prendre une capture d’écran ou enregistrer le contenu avant qu’il ne disparaisse ou n’expire.