Astuces faciles pour nettoyer et désinfecter toute la maison avec de l’eau de javel | La vie

L’eau de Javel peut non seulement être utilisée sur les sols et les vêtements, mais peut également être utilisée pour nettoyer et désinfecter toute la maison. Notez ces astuces simples pour l’utiliser correctement dans toute votre maison.

Dans la ligne de nettoyage des supermarchés, nous pouvons trouver une infinité de produits, du générique au plus spécifique. Avoir cette large gamme de nettoyants est très positif lorsque nous avons besoin d’un produit pour nettoyer quelque chose de spécifique, mais la vérité est que parfois cela peut aussi nous submerger et nous dérouter.

Et c’est qu’avoir cette énorme variété à notre portée nous fait parfois oublier qu’il existe des produits génériques et bon marché qui sont tout aussi efficaces. C’est le cas de l’eau de Javel, un nettoyant traditionnel que nous pouvons utiliser pour nettoyer et désinfecter toute la maison.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’eau de Javel ne peut pas seulement être utilisée sur les sols ou les vêtements blancs : c’est un produit très polyvalent qui peut avoir d’innombrables applications si vous savez l’utiliser correctement.

L’experte en nettoyage Clorox Mary Gagliardi nous donne un certain nombre de astuces faciles pour nettoyer et désinfecter toute votre maison avec de l’eau de javel.

Comment utiliser l’eau de Javel sur les vêtements

En plus d’utiliser de l’eau de Javel sur des vêtements blancs en suivant les instructions du fabricant, vous pouvez également appliquer le produit sur d’autres types de vêtements. L’eau de Javel est efficace pour désinfecter les vêtements, par exemple votre équipement ou les vêtements de votre bébé. Gagliardi explique que de nombreux vêtements colorés peuvent être blanchis en toute sécurité, selon la façon dont le fabricant a appliqué le colorant.

Pour savoir si un tissu résiste au lavage à l’eau de Javel, mélangez 2 cuillères à café d’eau de Javel avec 1/4 de tasse d’eau et appliquez-le sur une zone du vêtement qui est cachée à la vue. Ensuite, lavez le vêtement et si une tache n’apparaît pas, cela signifie qu’il est adapté à l’utilisation d’eau de Javel dans la machine à laver.

Astuces pour utiliser l’eau de Javel dans la cuisine

Vous pouvez créer un nettoyant pour cuisine à base d’eau de Javel pour nettoyer et désinfecter les surfaces en toute sécurité.

Pour cela, diluer une demi-tasse d’eau de Javel dans 4 litres d’eau Et maintenant, vous pouvez utiliser le mélange pour désinfecter votre plan de travail, votre évier, votre réfrigérateur, vos appareils électroménagers en acier inoxydable et d’autres surfaces.

Voici comment nettoyer la salle de bain avec de l’eau de Javel

Nettoyer les carreaux des toilettes ou de la salle de bain avec de l’eau de Javel est une tâche simple et il suffit de suivre les instructions du fabricant, il n’y a donc pas beaucoup de mystère.

Vous pouvez également appliquer le produit pour nettoyer et désinfecter d’autres zones de la salle de bain. Par exemple, vous pouvez laver le rideau de douche (plastique) avec détergent et 2/3 tasse d’eau de Javel pour empêcher la croissance de moisissures, ou désinfecter les jouets de la baignoire dans un seau avec 4 litres d’eau et une demi-tasse d’eau de Javel diluée.

Comment blanchir à l’extérieur

Les meubles en plastique de votre jardin sont très sales ? Un peu d’eau de Javel leur redonnera leur aspect d’origine.

Diluer 3/4 tasse d’eau de Javel dans quatre litres d’eau tiède, appliquer la solution, laisser agir 10 minutes puis rincer.