Astuces faciles pour nettoyer et désinfecter toute la maison avec du peroxyde d’hydrogène | La vie

Dans l’armoire à pharmacie, vous avez un excellent allié pour le nettoyage : le peroxyde d’hydrogène. Prenez note de ces astuces simples pour nettoyer et désinfecter toute votre maison avec ce produit.

Les germes s’accumulent dans de nombreux endroits de notre maison et il est important de les tenir à distance pour ne pas tomber malade, surtout maintenant que la saison du rhume et de la grippe commence.

Dans le marché il existe de nombreux produits pour désinfecter la maison, des plus traditionnels, comme l’eau de javel ou l’alcool, à d’autres nettoyants ménagers formulés sans javel, comme celui de Mercadona dont le principe actif est le chlorure de didécyldiméthylammonium.

Aujourd’hui nous allons parler d’un autre produit désinfectant traditionnel que nous avons tous dans l’armoire à pharmacie. On se réfère à peroxyde d’hydrogène ou peroxyde d’hydrogène, que nous utilisons généralement pour nettoyer les plaies, mais peut également être utilisé pour éliminer les microbes d’innombrables objets dans notre maison.

Les brosses à dents accumulent beaucoup de germes, il est donc pratique pour les désinfecter de temps en temps. Vous pouvez les nettoyer en les immergeant dans du peroxyde d’hydrogène pendant quelques secondes. Bien sûr, rincez-les abondamment à l’eau avant de les utiliser.

Pour éviter les infections par les yeux, le nez ou la bouche, il est conseillé d’appliquer un traitement de nettoyage en profondeur pour maintenir un bon niveau d’hygiène sur votre smartphone. C’est ainsi que vous procédez.

L’éponge de cuisine accumule plus de bactéries que la cuvette des toilettes. Il est conseillé de le changer très fréquemment (après environ deux semaines d’utilisation), et il est également bon de le désinfecter souvent. Vous pouvez le faire quotidiennement avec une solution d’eau normale et de peroxyde d’hydrogène à parts égales.

Le peroxyde d’hydrogène est également parfait pour désinfecter les planches à découper de cuisine, aussi bien en bois qu’en plastique. Vaporisez-les avec un flacon pulvérisateur et rincez bien avant de les réutiliser.

Vous pouvez également l’utiliser pour retirer tous les germes du réfrigérateur. Après avoir nettoyé le réfrigérateur, vaporisez du peroxyde d’hydrogène à l’intérieur et laissez agir quelques minutes. Ensuite, rincez bien avec de l’eau et un chiffon.

Blanchir les joints de carrelage C’est une autre des tâches que le peroxyde d’hydrogène accomplit parfaitement. Faites une pâte avec du peroxyde d’hydrogène et du bicarbonate de soude, étalez-la sur le coulis de carrelage, laissez agir quelques minutes, puis rincez à l’eau.

Faites briller votre baignoire sans y passer trop de temps. Prenez note de ces astuces secrètes pour nettoyer la douche sans effort ni produits chimiques.

Le peroxyde d’hydrogène aussi est un allié infaillible dans la lessive. Vous pouvez blanchir les vêtements en ajoutant une tasse dans le lavage, et c’est aussi utile pour enlever les taches de sueur des aisselles.

De plus, vous pouvez utiliser du peroxyde d’hydrogène pour désinfecter toutes sortes d’objets, tels que les jouets pour enfants et animaux domestiques, les poignées de porte, les robinets et autres surfaces pouvant contenir des germes.