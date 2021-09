Astuces faciles pour nettoyer la télécommande et la laisser comme neuve | La vie

La télécommande accumule beaucoup de saleté et l’enlever n’est pas une tâche facile. Si vous voulez le rendre comme neuf, notez ces astuces simples pour le nettoyer facilement.

Avec l’usage et le passage du temps, tous les objets accumulent de la saleté. Cependant, certaines choses attirent la saleté, et la télécommande en fait partie.

La télécommande du téléviseur, du climatiseur ou de tout autre appareil a tendance à accumuler plus de saleté que les autres objets pour plusieurs raisons.

D’une part, il faut tenir compte du fait que c’est quelque chose qui s’utilise avec les mains et que tous les membres de la famille touchent. Pour cette raison, tous les germes que nous avons sur nos mains finissent par se déposer à sa surface.

De plus, des particules de poussière et de saleté, ainsi que des microbes, pénètrent à travers les touches et dans l’appareil. Cela nuit à ses performances et, si vous n’effectuez pas un nettoyage en profondeur périodiquement, cela raccourcit sa durée de vie.

Pour éviter les infections par les yeux, le nez ou la bouche, il est conseillé d’appliquer un traitement de nettoyage en profondeur pour maintenir un bon niveau d’hygiène sur votre smartphone. C’est ainsi que vous procédez.

Si vous vous demandez comment nettoyer la télécommande pour la rendre comme neuve, continuez à lire car nous allons vous dire tout ce que vous avez à faire. La première chose à faire est de retirer les piles et d’utiliser un tournevis pour ouvrir la télécommande et séparer le boîtier, le clavier et les contacts.

Ensuite, essuyez l’ensemble du boîtier avec un chiffon humide frotter doucement mais fermement pour enlever toute la saleté. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage compatible avec le plastique du boîtier pour vous débarrasser des germes.

Alors, nettoyer soigneusement les clés en silicone par l’avant pour enlever la saleté accumulée. Vous pouvez vous aider d’un coton-tige pour enlever les restes de saleté des fissures et des interstices.

La prochaine étape consiste à nettoyer les contacts pour assurer un bon fonctionnement. Cette tâche doit être effectuée avec soin et éviter tout contact avec l’eau ou l’humidité, car cela endommagerait la télécommande.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Vous pouvez nettoyer les contacts avec des produits spécifiques, comme le nettoyeur de contacts 3-EN-UN qui coûte 6,70 euros. Appliquez un peu de produit sur un coton tige puis frottez très doucement les contacts. N’appliquez jamais le nettoyant directement sur la télécommande car vous pourriez l’endommager.

Lorsque vous avez terminé, réassemblez le contrôleur, serrez les vis et vous êtes prêt à repartir.