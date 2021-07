Astuces faciles pour nettoyer la vadrouille et éliminer la saleté et les odeurs | Vie

Si votre serpillière sent mauvais et est très sale, avant de la jeter et de la remplacer par une autre, essayez ces astuces : elles sont très faciles à appliquer et vous permettront de prolonger la durée de vie de votre serpillière.

La vadrouille est un outil de nettoyage indispensable qui est présent dans chaque maison. Grâce à cela, nous pouvons éliminer la saleté de nos sols et les laisser brillants, mais pour y parvenir, il est important qu’ils soient propres et effectuent les tâches d’entretien de base.

Étant donné que la vadrouille est humide la plupart du temps, si elle n’est pas nettoyée et séchée après chaque utilisation, des particules de saleté et des germes s’accumulent sur ses fibres, ce qui peut provoquer de mauvaises odeurs. Ne le laissez pas tremper trop longtemps et assurez-vous qu’il est complètement sec avant de le rangerSinon, les moisissures et les bactéries peuvent se développer à cause de la chaleur et de l’humidité.

Et utiliser une vadrouille sale pour nettoyer le sol est la pire chose que vous puissiez faire : non seulement elle ne fera pas son travail correctement, mais elle distribuer l’humidité et les bactéries dans toute votre maison, avec le risque que cela comporte pour votre famille.

Si vous ne souhaitez pas le remplacer à l’avance et que vous vous demandez comment nettoyer la serpillière, voici quelques astuces faciles pour éliminer la saleté et les odeurs de vos fibres:

Utilisez du savon à vaisselle et de l’eau de Javel pour désinfecter. Une bonne solution pour nettoyer et désinfecter votre vadrouille consiste à utiliser un mélange de savon à vaisselle et d’eau de Javel. Mettez une petite quantité des deux ingrédients dans le seau d’eau chaude, mettez la serpillière à l’intérieur et essorez-la rapidement. Puis l’égoutter, retirer l’eau et répéter l’opération mais en utilisant de l’eau froide et de l’eau de javel. Laissez-le tremper pendant 30 minutes, rincez-le et mettez-le à sécher avant de le ranger. Tuez les germes avec du vinaigre blanc nettoyant. Le vinaigre blanc de nettoyage aidera également à éliminer les germes de la vadrouille. Ajoutez-le dans le seau avec de l’eau chaude et laissez tremper pendant 30 minutes. Puis rincez et laissez sécher.

Laver la serpillière dans la machine à laver. La plupart des vadrouilles sont lavables en machine. Après avoir bien nettoyé le vôtre, si vous le souhaitez, vous pouvez le laver en machine avec des chiffons de nettoyage, de vieilles serviettes ou d’autres vêtements similaires en utilisant un programme d’eau chaude. Vous pouvez le mettre dans un sac en filet pour éviter qu’il ne s’emmêle pendant le cycle de lavage. Laver la serpillère au lave-vaisselle. Il y a des choses surprenantes que vous ne saviez pas qui peuvent être lavées au lave-vaisselle, et la vadrouille en fait partie. Nettoyez-le bien puis placez-le dans l’appareil avec d’autres produits de nettoyage (ne le mélangez pas avec la vaisselle). Ajoutez une tasse de vinaigre blanc dans le distributeur de détergent et lancez un programme d’eau chaude.