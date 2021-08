astuces faciles pour nettoyer votre évier de cuisine et le rendre brillant | Vie

L’évier de cuisine est le grand oublié des tâches de nettoyage. Faites attention à ces astuces faciles pour le rendre brillant avec peu d’effort.

Nous commettons généralement l’erreur de ne pas nettoyer suffisamment les espaces et les appareils utilisés pour se laver. Ce qui se passe, c’est qu’à de nombreuses reprises, nous pensons que, puisqu’ils sont constamment en contact avec de l’eau, il n’est pas nécessaire de passer du temps à les nettoyer.

Pour cette raison, le lave-vaisselle, la machine à laver, la baignoire ou l’évier de cuisine ne reçoivent généralement pas tous les soins et l’attention que nous accordons aux autres espaces et appareils. Et c’est une grave erreur, car une humidité constante favorise la prolifération de bactéries et de germes qui peuvent vous donner plus d’aversion si vous ne les éliminez pas.

Lors d’occasions précédentes, nous vous avons donné des astuces pour nettoyer la machine à laver et éliminer les mauvaises odeurs, des astuces pour laisser la baignoire étincelante avec peu d’effort et un guide pour nettoyer le lave-vaisselle sans effort, étape par étape.

Cette fois, nous allons nous concentrer sur vous offrir une série de astuces pour nettoyer l’évier de la cuisine et le laisser brillant avec peu d’effort:

Faites attention au matériau de votre évier. Il est important de prendre en compte le matériau dans lequel l’évier est fabriqué pour le nettoyer correctement. S’il est en acier inoxydable, en céramique ou en fonte, évitez les tampons à récurer trop abrasifs pour éviter de rayer les surfaces, et s’il est en pierre ou en porcelaine, essayez de ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou acides car le matériau peut les absorber. . Enlevez les débris de nourriture et évitez de jeter des objets nocifs. Si vous ne voulez pas que votre évier se bouche, retirez tous les restes de nourriture et ne jetez pas d’objets nocifs dans les égouts, comme du marc de café, de l’huile, de la farine, du riz, de la purée de pommes de terre ou des médicaments. Éliminez les taches et les germes avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un ingrédient très polyvalent pour le nettoyage et peut être utilisé sur d’innombrables surfaces. Il est capable d’éliminer les taches et les germes de l’évier, alors saupoudrez-en un peu sur la surface puis essuyez avec une éponge. Avec l’humidité, une pâte se formera qui enlèvera les taches et les microbes, en plus de donner de la brillance.

Résisterez-vous à la graisse de la campagne d’extraction ? Si la réponse est oui, prenez note de ces conseils pour le nettoyer avec peu d’effort.

Gardez un œil sur le robinet, le drain ou la fente de vidange. N’oubliez pas de bien nettoyer ces zones. Pour cela, vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude et frotter avec une brosse à dents ou un chiffon. Désinfecter et faire briller avec du vinaigre blanc. Si le matériau de votre évier est adapté à l’utilisation de vinaigre blanc, à l’étape suivante, vous pouvez l’appliquer pour désinfecter et faire briller. Trempez quelques feuilles de papier absorbant et tapissez-en l’intérieur de l’évier et du robinet. Laissez agir 20 minutes, retirez le papier, puis rincez avec du savon à vaisselle et de l’eau tiède. Enlever les taches tenaces avec du jus de citron. S’il y a des taches tenaces qui vous résistent, essayez d’appliquer un peu de jus de citron pour les enlever. En dernier recours, vous pouvez utiliser des produits plus agressifs, comme l’ammoniaque, l’eau de javel ou le peroxyde d’hydrogène. Bien rincer pour éviter les problèmes.