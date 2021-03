Astuces Fantasy Premier League: Harry Kane, le choix de capitaine populaire et Josh Maja, une bonne affaire en GW29

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: tc90vz

Gameweek 28 en Fantasy Premier League s’est avéré être un score assez bas, ne rapportant qu’une moyenne de 43 points alors que plusieurs gros frappeurs n’ont pas réussi à livrer et le prochain tour aura du mal à être une amélioration avec seulement quatre matchs à offrir.

Blank Gameweek 29 exclut également en grande partie les actifs FPL premium, seuls Tottenham et Arsenal comportant quelques joueurs appartenant à cette catégorie.

Une navigation réussie dans ce GW impliquerait de choisir les bons joueurs de milieu à bas de gamme, de reconnaître la forme et les statistiques sous-jacentes – surtout, un jeton Free Hit se révélerait idéal.

Le voyage de Tottenham à Aston Villa attirera de nombreux regards avec des choix populaires en action, tout comme la visite d’Arsenal à West Ham.

Ailleurs, une feuille blanche de Brighton à domicile contre Newcastle serait une bénédiction pour la majorité des managers de la FPL tandis que Fulham et Leeds pourraient bien marquer quelques buts de plusieurs joueurs différentiels.

Voici quelques conseils pour vous guider tout au long de GW29.

CAPITAINE – HARRY KANE | TOTTENHAM | 11,5M

Ne laissez pas son blanc dans le derby du nord de Londres emporter sa forme brûlante. Harry Kane est aussi bon qu’il ne l’a jamais été et n’a pas eu la chance de ne pas marquer quelques points contre Arsenal, ayant un but exclu pour hors-jeu et même frappant le droit à une occasion.

Il est sans aucun doute le point focal de cette attaque des Spurs, quelle que soit la forme de Son Heung-min ou de Gareth Bale. Le skipper anglais a inscrit trois buts et deux passes lors de ses quatre derniers matchs. À cette époque, il est également classé premier de la Premier League pour les tirs. [22], tire sur la cible [12] et des coups à l’intérieur de la boîte [8].

Pendant ce temps, Kane aime faire face à Aston Villa. Il a marqué un doublé dans chacune des deux dernières rencontres avec les méchants.

ALTERNATIVE

JESSE LINGARD (6,1 m) est un digne candidat pour le brassard étant donné sa forme actuelle et son influence dans une unité bien entraînée de West Ham. Depuis que son prêt a été transféré aux Hammers cette saison, il n’a été blanchi qu’une seule fois, avec une moyenne de 7,3 points par match.

CHOIX AUDACIEUX

LEWIS DUNK (5,0 m) est aussi audacieux que possible en termes de choix de capitaine. Cependant, malgré le séchage des draps propres de Brighton au cours des derniers matchs, ils n’ont autorisé que 12 tirs cadrés au cours des cinq derniers GW et ont affronté une attaque difficile à Newcastle. Dunk est également une menace importante des coups de pied arrêtés avec quatre buts à son actif cette saison. C’est un botté de dégagement massif, mais si la foudre frappe, c’est un véritable slam Dunk!

UN À OBTENIR

GARETH BALE | TOTTENHAM | 9,6 millions

L’histoire de la résurgence de Bale avec les Spurs a été légèrement freinée lors de la défaite contre Arsenal, mais avec Son blessé, le Gallois devrait être encore plus commandant en attaque qu’il ne l’a déjà été. Il a un énorme potentiel pour les gros traits avec des scores récents de 19 et 14 points. Sans parler du fait qu’il reste un différentiel très soigné avec une participation de moins de 13 pour cent au moment de la rédaction de cet article.

UN À ÉVITER

MATT TARGETT | ASTON VILLA | 5.1M

Matt Targett a été un artiste parfaitement solide cette saison et il n’y a aucun signe de chute de sa forme. Cependant, sa production FPL pourrait commencer à plonger, à commencer par sa rencontre avec une équipe dangereuse des Spurs cette semaine. Au-delà, en particulier à partir de la GW31, Villa subit alors un accrochage difficile, l’un des plus durs de la ligue.

ACHETER AFFAIRE

JOSH MAJA | FULHAM | 5,5 M

Fulham avait besoin d’une étincelle à l’avant et bien que Josh Maja l’ait fournie, son objectif ne le reflète pas encore. Il n’a pas ajouté à son décompte depuis qu’il a mis un corset à Everton en GW24. Cependant, il est certainement un attaquant prêt pour un tir et les vannes peuvent simplement s’ouvrir contre une tenue cavalière de Leeds. Son xG de 3,36 au cours des quatre derniers GW est le plus élevé de la ligue.

Suivez @BrendonNetto

Pour les toutes dernières actualités, analyses et opinions, téléchargez l’application Sport360

En savoir plus sur l’application Sport360