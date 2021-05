Astuces Fantasy Premier League: Scout de la FPL Gameweek 38, transferts, capitaines, choix de football différentiels

je

Il est temps pour les managers de Fantasy Premier League aujourd’hui avec la 38e et dernière semaine de match de la saison.

Les mini-ligues du monde entier seront réglées par les dix matches qui se dérouleront en même temps à 16h cet après-midi.

Voici à qui nous avons envie de clôturer la saison en beauté …

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | 7,7 M £

Cibler les équipes avec quelque chose pour quoi jouer sera la clé, en particulier en ce qui concerne les défenseurs – étant donné que nous voyons souvent des scores fous le dernier jour, des feuilles blanches pourraient être difficiles à trouver. C’est Andy Robertson qui a accumulé les points pour Liverpool en milieu de semaine, mais Alexander-Arnold a été excellent ces derniers temps.

LIRE LA SUITE

Joe Willock (Newcastle) | 4,8 M £

Comment pouvez-vous le laisser de côté pour le moment? Six buts en six matchs, un prix avantageux et un match favorable contre le relégué Fulham.

.

Nicolas Pepe (Arsenal) | 7,6 M £

Pepe’s a été un améliorateur constant pour Arsenal dans la seconde moitié de cette saison et vous avez le sentiment que Mikel Arteta veut qu’il termine la saison en beauté dans l’espoir d’obtenir quelque chose comme le joueur que les Gunners pensaient avoir signé pour le début. de la saison prochaine.

PISCINE / . via .

Sadio Mane (Liverpool) | 11,7 M £

Mo Salah sera le choix évident d’une équipe de Liverpool qui doit gagner pour sceller la qualification de la Ligue des champions, mais Mane représente un différentiel pour ceux qui cherchent à rattraper leur retard.

Patrick Bamford (Leeds) | 6,5 M £

Bamford avait eu quelques semaines tranquilles mais a rebondi de manière importante contre Southampton en milieu de semaine et vous sentez que Leeds aura envie de faire un spectacle à Elland Road.

.

Michail Antonio (West Ham) | 6,6 M £

Tout comme Bamford, Antonio, habituellement fiable, a eu quelques semaines difficiles, mais il a trouvé le filet contre West Brom et sera maintenant désespéré de tirer les Hammers en Europe à domicile à Southampton.