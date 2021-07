Astuces infaillibles pour éliminer la mauvaise odeur de la machine à laver | Vie

Votre lave-linge sent mauvais et le linge pue ? Ne vous inquiétez pas car ce problème a une solution. Faites attention à ces astuces infaillibles pour éliminer les mauvaises odeurs de la machine à laver de manière simple et sans effort.

La machine à laver est constamment trempée et en contact avec du détergent, mais cela ne veut pas dire qu’elle est propre.

Avec l’utilisation et le passage du temps, la saleté des vêtements, les résidus de détergent et d’autres particules s’accumulent. Ceci, combiné à l’humidité et à l’environnement chaud à l’intérieur du tambour, favorise l’apparition de moisissures, mildiou et bactéries produisant des odeurs.

C’est un problème beaucoup plus courant qu’on ne le pense qui fait non seulement que l’intérieur de la machine sent mauvais, mais aussi que les vêtements puent dès qu’ils sortent de la machine à laver.

Heureusement, vous avez à votre disposition quelques astuces infaillibles pour nettoyer la machine à laver et éliminer la mauvaise odeur. Notez ce que vous pouvez faire :

Utiliser le programme d’autonettoyage du lave-linge. De nombreuses laveuses ont des programmes d’autonettoyage pour la cuve ou des programmes spéciaux pour tuer les germes. Consultez le manuel du fabricant pour voir si le vôtre l’a et utilisez-le pour vous débarrasser de la mauvaise odeur. Appliquer du vinaigre blanc. Une autre chose que vous pouvez faire est d’utiliser du vinaigre blanc pour tuer les germes et les bactéries. Ajoutez deux tasses de cet ingrédient dans le distributeur de détergent et lancez un cycle de lavage sans vêtements avec une température supérieure à 30 ºC. Utiliser de l’eau de javel. L’eau de Javel est un autre agent désinfectant efficace que vous pouvez utiliser pour éliminer les odeurs de la machine à laver. Ajoutez deux tasses de produit dans le distributeur de détergent et réglez un cycle de lavage à plus de 30 °C. Si l’eau de votre ville est très calcaire, il est conseillé d’ajouter un produit anticalcaire spécifique.

Renforcez le résultat avec du bicarbonate de soude. Après un lavage au vinaigre blanc ou à l’eau de javel, vous pouvez renforcer le résultat avec du bicarbonate de soude. Pour ce faire, mettez une bonne quantité de bicarbonate de soude dans un récipient sans couvercle, mettez-le dans la machine à laver et laissez-le toute la nuit pour absorber la mauvaise odeur. Nettoyer le caoutchouc de la machine à laver. Le caoutchouc de la machine à laver accumule beaucoup de saleté et vous devez le nettoyer manuellement de temps en temps. Vous pouvez appliquer du savon à vaisselle et de l’eau chaude, et utiliser une petite brosse et un chiffon pour bien atteindre tous les coins.