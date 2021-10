Astuces infaillibles pour éviter l’apparition de peluches et de boules sur les vêtements | La vie

Ne laissez pas vos vêtements préférés se gâter avec les granulés redoutés. Notez ces astuces pour éviter l’apparition de peluches et de granulés et profitez de vos vêtements plus longtemps.

Il existe des tissus sujets à la formation de granulés, ces petites boules de duvet qui apparaissent parfois à la surface des tissus, les rendant laids et rugueux au toucher.

Ils sortent généralement après le lavage et, bien qu’ils puissent être enlevés avec différentes techniques, mieux vaut prévenir que guérir et il vaut mieux éviter son apparition.

Comme expliqué dans The Spruce, les boulettes apparaissent dans le tissu lorsque les groupes de fibres courtes ou cassées s’emmêlent, formant un petit nœud ou une boule.

Cela se produit en raison du frottement ou de l’abrasion lors d’une utilisation normale, il est donc courant de trouver du duvet sous les bras, autour du cou et des poignets, entre les cuisses et le dos du pantalon, ou au centre des draps.

Il n’est pas facile de prédire les tissus dans lesquels les boulettes se formeront, bien que les tissus tricotés sont les plus sujets à ce problèmecar les fils sont plus lâches et sont plus susceptibles de s’emmêler avec l’abrasion.

Les tissus qui mélangent des fibres de coton et de polyester ont également tendance à former des granulés. C’est parce qu’une fibre est généralement plus résistante que l’autre ; lorsque le faible se brise, des nœuds se créent qui forment les boulettes.

Mais, Comment éviter l’apparition de peluches et de granulés dans les vêtements ? Une astuce efficace consiste à laver vos vêtements à l’envers. Avec ce simple geste, l’abrasion lors du lavage est réduite, ce qui évite aux fibres de se casser et de se nouer.

Il est également conseillé de bien séparer les vêtements avant de les mettre dans la machine à laver. Lavez les vêtements délicats séparément et ne les mélangez pas avec des tissus plus épais tels que des jeans ou avec des articles dotés de fermetures éclair et de boutons.

Si vous pensez qu’un vêtement est sujet au boulochage, utiliser un cycle délicat dans la machine à laver ou laver à la main. Il est également recommandé d’ajouter un assouplissant. Cela réduira la friction pendant le lavage et empêchera les fibres de se casser et de se nouer.

Et ne surchargez pas la machine à laver. Ceci, en plus de réduire l’action du détergent et d’endommager la machine, augmente également le frottement des tissus, avec pour conséquence l’apparition de granulés.