Astuces infaillibles pour nettoyer la plaque du four facilement et avec peu d’effort | Vie

Si votre plaque de four est assez sale et que vous ne voulez pas passer trop de temps et d’efforts à la nettoyer, essayez ces astuces infaillibles pour la faire briller facilement.

Le nettoyage du four est l’une des tâches ménagères les plus détestées par la plupart des gens. Et il n’est pas surprenant que nous fassions de notre mieux pour l’éviter : la saleté accumulée est très incrustée et pour l’enlever, il faut frotter très fort ou utiliser des produits chimiques puissants. Le problème est que plus vous retardez le nettoyage, plus il est difficile d’enlever la saleté, donc plus tôt vous vous y attaquez, mieux ce sera.

À de précédentes occasions, nous vous avons déjà donné l’étrange astuce infaillible pour nettoyer le four sans effort ni produits chimiques, mais cette fois nous allons nous concentrer sur l’un des éléments du four : le plateau. Ce composant est celui qui souffre le plus, puisque la plupart des restes de nourriture tombent dessus et il est même courant de cuisiner directement sur le plateau.

Si vous vous demandez comment nettoyer votre plaque à pâtisserie avec peu d’effort, prenez note de ces astuces infaillibles pour la faire briller facilement :

Dégraissant commercial. Sur le marché, vous pouvez trouver d’innombrables produits de dégraissage qui peuvent vous aider à éliminer la saleté de la plaque de cuisson. Appliquer selon les instructions du fabricant et essayer de le faire dans un espace bien ventilé pour éviter d’inhaler des produits chimiques. Bicarbonate de soude et vinaigre. La combinaison la plus populaire d’ingrédients naturels pour le nettoyage domestique est également utile ici. Faites une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et de l’eau chaude, appliquez-la sur la plaque à pâtisserie et laissez agir (vous pouvez la laisser toute la nuit). Ensuite, enlevez la saleté et le mélange et rincez le plateau.

Citron. Le citron a des propriétés dégraissantes et, en plus, il est capable de neutraliser les odeurs désagréables qui sont restées dans votre plateau. Pressez quelques citrons, mettez le jus dans le bac mélangé à de l’eau et mettez le four à 120ºC pendant 30 minutes. Attendez ensuite qu’il refroidisse et nettoyez le plateau avec un tampon à récurer ou une brosse solide. Peroxyde d’hydrogène et bicarbonate de soude. Ces deux ingrédients offrent de très bons résultats pour nettoyer la plaque du four. Ajoutez d’abord une couche de bicarbonate de soude sur toute la surface, puis saupoudrez de peroxyde d’hydrogène dessus, puis saupoudrez à nouveau de bicarbonate de soude. Laissez reposer quelques heures puis retirez les restes avec un tampon à récurer ou une brosse.