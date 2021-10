Astuces infaillibles pour polir l’inox et le faire briller | La vie

in

Voulez-vous que vos pièces en acier inoxydable brillent et soient radieuses? Si la réponse est oui, notez ces astuces infaillibles pour les nettoyer et les faire briller.

L’acier inoxydable est un matériau très résistant qui est utilisé dans de nombreux articles ménagers. C’est un alliage d’acier avec un minimum de 10-12% de chrome, et peut également contenir d’autres métaux, tels que le nickel, le tungstène et le molybdène.

Quand cela vient à un métal très résistant à la corrosion, d’innombrables ustensiles de cuisine, appareils électroménagers et autres produits ménagers sont en acier inoxydable.

Vous avez sûrement beaucoup de choses en acier inoxydable dans votre maison. Les surfaces et les boîtiers des appareils, les casseroles, les poêles, les dosserets, les éviers, les hottes de cuisinière, les dessus et les couvercles de cuisinières, les casseroles et les louches, parmi de nombreux autres objets, peuvent être fabriqués à partir de ce matériau.

Mais, bien qu’il ait d’excellentes qualités, ce matériau a aussi des inconvénients, et vous connaissez sûrement déjà son principal inconvénient : c’est un aimant pour les empreintes digitales, il se salit très facilement et il est difficile de le faire briller.

Si vous vous demandez comment polir l’acier inoxydable pour le rendre brillant, Vous êtes au bon endroit. Nous allons vous expliquer quelques astuces pour enlever la saleté et polir ce matériau, de manière simple et avec peu d’effort.

Un remède infaillible pour que l’acier inoxydable brille est d’appliquer du bicarbonate de soude et du vinaigre. Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur la surface sèche puis humidifiez un chiffon pour étaler le produit sur toute la zone à traiter.

Ensuite, saupoudrez du vinaigre blanc sur le bicarbonate de soude et laissez reposer pendant 10 minutes. Enfin, rincez à l’eau et séchez bien avec un chiffon, et vous verrez comme il brille.

Un autre excellent ingrédient naturel pour faire briller l’acier inoxydable est l’huile d’agrumes.. Nettoyez d’abord la surface avec du savon, séchez bien puis appliquez le produit (il peut s’agir d’huile de citron, d’orange ou d’autres agrumes). Bien étaler avec un chiffon en microfibre en mouvements circulaires jusqu’à scintillement.

Nettoyer la base brûlée des casseroles et des casseroles peut être mission impossible. Mais grâce à cette astuce, vous pouvez vous débarrasser de la saleté collée avec peu d’effort

L’huile d’olive vous aidera également à polir l’acier inoxydable.. Appliquez-le comme de l’huile citrique pour polir vos pièces.

Un autre produit efficace pour rendre l’acier inoxydable impeccable est le dentifrice.. Étalez un peu sur la surface à traiter, étalez-la avec un chiffon puis rincez et séchez. Ses enzymes masqueront les rayures et les marques et laisseront un fini brillant.