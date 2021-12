Astuces Internet | Comment éviter les spams ?

12/05/2021 à 11h00 CET

Nouveau code

Comme tous les outils créés au cours de l’histoire de l’humanité, Internet peut être utilisé avec ou sans critères éthiques. Et le spam, présent dans la vie numérique des pratiquement tous les utilisateurs, est certainement une utilisation contraire à l’éthique du réseau.

Après tout, et comme ils le soulignent sur le portail Web de la société d’applications de sécurité informatique Avast, le spam « ce n’est jamais demandé, c’est ennuyeux et c’est envoyé à beaucoup, beaucoup de gens« qui n’ont pas donné leur consentement explicite pour l’utilisation de certaines de leurs données personnelles telles que les e-mails. Il est important d’apprendre à l’empêcher.

Cependant, il nous est difficile d’éviter le spam si nous ne savons pas le reconnaître. Et, bien qu’une grande partie des internautes associe le terme spam à l’envoi de spam, la réalité est qu’il existe un large éventail de types de spam. En plus de ce qui précède, et toujours selon Avast, il existe du spam SEO, du spam des réseaux sociaux, du spam mobile et du spam de messagerie.. Étant donné que le spam est envoyé à des centaines et des centaines de personnes à la fois, Elle tend à adopter des messages génériques ou prétendument personnalisés qu’avec un peu d’attention, on pourra identifier. C’est essentiel.

En fait, et Comme le soulignent les professionnels de Karspersky, une marque renommée d’antivirus informatiques, « Méfiez-vous de tous ces e-mails d’amis qui ressemblent à des demandes ou contiennent des liens et vous invitent à cliquer. » De plus, il est indispensable de suivre une règle de base avant toute communication qui se présente sous forme de spam ou dont vous n’êtes pas totalement sûr qu’elle ne le soit pas : ne jamais répondre. Regardez bien l’adresse e-mail et ne vous laissez pas berner par le sujet ou le message. Les escrocs utilisent parfois des techniques pour rendre leurs pages de destination de liens légitimes.

D’autre part, la prévention n’est pas qu’un travail individuel. En réalité, le rapport de spam aide de nombreuses autres personnes à ne pas tomber dans le piège et, en même temps, le rapport de tiers vous évite d’avoir à vous exposer à bon nombre de ces communications indésirables. En ce sens, depuis Karspersky, ils conseillent l’utilisation « d’outils de signalement de spam sur les réseaux sociaux pour les aider à éradiquer ces abuseurs de plateformes ». C’est une tâche collective. Il en va de même sur des plateformes comme Gmail : vos marques de spam permettent à la plateforme de mieux comprendre le spam.

Mais les recommandations de la société russe ne s’arrêtent pas là. Ses experts estiment que l’utilisation de plugins antispam et de mises à jour système est également indispensable pour se débarrasser de ces messages. Le premier parce qu' »ils peuvent masquer votre adresse e-mail des spammeurs potentiels, bloquer les publicités indésirables et réduire ou éliminer les cookies que vous laissez lorsque vous naviguez sur le Web ». La seconde parce que nous bénéficions ainsi des « derniers correctifs de sécurité » sur chaque plateforme. Cependant, au-delà de l’autodéfense des plateformes numériques, il est conseillé d’avoir un antivirus de qualité pour la protection finale.