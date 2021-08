Astuces maison pour déballer les vêtements et les faire grossir | Vie

Si vos vêtements ont rétréci dans la machine à laver, ne vous inquiétez pas car vous pouvez toujours le réparer. Prenez note de ces astuces maison pour dérouler les vêtements et les faire grossir.

Bien que faire la lessive semble être une tâche simple, c’est en réalité plus difficile qu’il n’y paraît. Si nous ne prêtons pas attention aux étiquettes des vêtements et que nous les lavons sans suivre les instructions du fabricant, nous pouvons abîmer le tissu et avoir plus d’un mécontentement. De plus, il y a des erreurs que nous commettons tous en lavant des vêtements qui peuvent coûter cher.

L’un des risques que nous courons si nous ne faisons pas la lessive correctement est que les vêtements rétrécissent. C’est l’un des problèmes les plus courants et peut survenir pour différentes raisons.

L’un d’eux est de laver les tissus qui ne supportent pas la chaleur à très haute température. Cela peut également arriver si vous utilisez le sèche-linge à une température plus élevée que celle recommandée par le fabricant.

Les fibres naturelles, comme le coton et le lin, peuvent rétrécir si elles absorbent trop d’humidité. Les fibres animales naturelles, comme la laine ou le cachemire, absorbent également l’humidité et paraissent parfois plus petites lorsqu’elles sont mouillées.

D’autres raisons pour lesquelles les vêtements peuvent rétrécir sont liées à la tension que subit le fil lorsqu’il est tricoté ou traité. La qualité du tissu joue également un rôle : plus la qualité du tissu est élevée, meilleure est sa capacité à éviter le rétrécissement.

Si vous n’avez pas eu de chance et qu’un vêtement a rétréci après avoir été lavé ou séché au sèche-linge, prenez note de ces Astuces maison pour dérouler les vêtements. Il est difficile de le ramener à sa taille d’origine, mais vous pouvez desserrer les fibres pour qu’il augmente au moins un peu.

Tremper pour desserrer les fibres. La première chose que vous pouvez faire pour faire rétrécir vos vêtements est de les faire tremper dans de l’eau tiède avec du shampoing pour bébé, un revitalisant pour les cheveux ou du savon à lessive délicat. Laissez le vêtement pendant environ 30 minutes. Rouler le vêtement dans une serviette. Après avoir trempé le vêtement, sortez-le, égouttez un peu l’eau et ne le rincez pas. Posez-le sur une serviette et roulez-le en pressant doucement jusqu’à ce qu’il soit humide et non mouillé.

Étirer le vêtement sur une serviette. À l’étape suivante, posez le vêtement sur une serviette sèche et étirez-le doucement vers l’arrière, en essayant de reproduire sa taille d’origine. Laissez sécher à l’air. Déballer les vêtements en laine. Si le tissu en laine n’a pas feutré, vous pouvez l’étirer un peu en tirant doucement sur le tissu lorsqu’il est mouillé. Unshrink vêtements en coton. Un vêtement en coton a-t-il rétréci ? Dans ce cas, essayez de le poser quelques jours sur un mannequin ou sur une surface approximative de sa taille d’origine. De cette façon, la fibre se donnera et le vêtement s’agrandira.