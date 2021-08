Astuces maison pour nettoyer le caoutchouc de la machine à laver et éliminer les moisissures et les mauvaises odeurs | La vie

in

Vous pourriez être surpris qu’un appareil où vous utilisez continuellement du savon parfumé et de l’assouplissant puisse se salir et créer de mauvaises odeurs. Mais c’est comme ça.

Les mauvaises odeurs dans la machine à laver sont presque toujours causés par saleté et moisissure qui s’accumulent sur le caoutchoucBien qu’il puisse également provenir d’autres endroits, comme le drain.

La raison en est que lorsque nous avons fini de laver, il y a beaucoup d’humidité et de chaleur à l’intérieur de la machine à laver, et si le caoutchouc n’est pas sec, c’est un habitat idéal pour le développement de bactéries, générant une odeur qui se retrouvera sur vos vêtements.

Un premier conseil est donc laissez toujours le couvercle de la machine à laver ouvert pendant quelques heures après avoir terminé le lavage. Cela éliminera l’humidité et la chaleur s’échappera.

Sécher les caoutchoucs avec un chiffon

La clé pour que les pneus de la machine à laver ne se salissent pas ou ne dégagent pas d’odeur, est séchez-les avec un chiffon après chaque utilisation.

C’est vrai que c’est encombrant de le faire après chaque lavage, mais c’est que l’eau s’est accumulée dans les plis des pneus, ce qui génère des bactéries qui créent plus tard des moisissures et des odeurs.

Si vous le faites à chaque fois et laissez la porte de la machine à laver ouverte jusqu’à ce que toute l’humidité et la chaleur sortent comme nous l’avons dit, vous n’aurez guère besoin de plus d’entretien.

Faites votre nettoyant maison

Il est possible qu’avec le temps, De la saleté apparaît sur les pneus et une mauvaise odeur à l’intérieur de la machine à laver.

Pas besoin d’acheter des produits chimiques. On peut utiliser l’astuce infaillible du nettoyeur de maison. Mélanger les ingrédients suivants dans un vaporisateur :

Vaporisez le caoutchouc de la machine à laver avec ce mélange, également un chiffon, et nettoyez soigneusement. Ensuite, laissez sécher en ouvrant la porte de la laveuse.

Éliminer la moisissure

Si de la moisissure s’est accumulée dans votre machine à laver, Business Insider recommande ce mélange :

1/4 tasse de jus de citron (62 ml) Un verre de peroxyde d’hydrogène (200 ml) 3 litres d’eau dans un seau.

Utilisez des gants et un masque pour que la moisissure ne pénètre pas dans votre nez, humidifiez un chiffon avec le mélange et nettoyez soigneusement. Puis laissez sécher.

Essuyage complet

Enfin, il est pratique de faire une désinfection complète de la machine à laver.

mettre quelques tasses de vinaigre blanc dans le tiroir à lessive, et faire un lavage complet à plus de 30 degrés, tambour vide.

Votre lave-linge est sûr d’être propre, brillant et surtout : désinfecté et sans odeur.