Astuces maison pour nettoyer le four facilement et sans produits chimiques | Vie

Si vous allez nettoyer le four et que vous ne souhaitez pas utiliser de produits chimiques, inscrivez-vous à ces astuces maison pour le faire avec des ingrédients naturels et avec peu d’effort.

Il y a des tâches ménagères qui sont vraiment détestables et le nettoyage du four en fait partie.

C’est un petit espace qui est souvent situé à faible hauteur, sous la vitrocéramique, ce qui rend difficile l’accès confortablement.

De plus, la saleté qui s’accumule est généralement très incrustée, de sorte qu’il est nécessaire de frotter avec suffisamment de force pour pouvoir retirer tous les restes d’aliments coincés. Et à cela, il faut ajouter à quel point il est difficile d’éliminer les graisses.

Reporter le nettoyage du four n’est pas la solution au problème, car avec l’utilisation et le passage du temps, la saleté s’accumule et durcit. Donc, plus tôt vous vous y mettrez, mieux ce sera.

Sur le marché, nous pouvons trouver de nombreux produits pour nettoyer le four. Le problème est qu’en général, ils sont généralement formulés avec des produits chimiques puissants et il y a des gens qui préfèrent recourir à des astuces traditionnelles faites maison.

Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous voulez nettoyer le four avec des ingrédients naturels, notez les solutions les plus efficaces que vous pouvez utiliser :

Bicarbonate de soude, vinaigre blanc et lave-vaisselle. Nous vous avons déjà parlé de cette astuce pour nettoyer le four sans effort. Il consiste à mélanger une tasse et demie de bicarbonate de soude, un quart de tasse de vinaigre blanc et une demi-tasse de lave-vaisselle, d’appliquer le mélange sur les parois du four et de le laisser agir toute la nuit. Le matin, vous pouvez enlever la saleté avec l’éponge et sans frotter. Vinaigre blanc et fécule de maïs. Cette astuce maison est très efficace pour nettoyer la vitre du four. Mélanger une tasse de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de fécule de maïs dans une casserole et chauffer jusqu’à épaississement. Laisser refroidir et appliquer le mélange sur la porte du four. Attendez environ 20 minutes puis retirez la pâte avec du papier absorbant.

Résisterez-vous à la graisse de la campagne d’extraction ? Si la réponse est oui, prenez note de ces conseils pour le nettoyer avec peu d’effort.

Jus de citron, fécule de maïs et lave-vaisselle. Vous pouvez également faire un nettoyant pour four fait maison avec du jus de citron, de la fécule de maïs et un lave-vaisselle. Mélanger une tasse de jus de citron avec une cuillère à soupe de fécule de maïs dans une casserole et chauffer jusqu’à épaississement. Laissez refroidir puis ajoutez une cuillère à café de liquide vaisselle. Appliquer cette pâte au four, laisser agir 20 ou 30 minutes et nettoyer avec un chiffon ou un essuie-tout. Alcool isopropylique, eau et lave-vaisselle. Mélangez un quart de tasse d’alcool à friction, un quart de tasse d’eau tiède et huit gouttes de savon à vaisselle. Mettez la solution dans un flacon pulvérisateur et appliquez-la au four. Laissez agir 20 à 30 minutes puis essuyez avec du papier absorbant ou un chiffon.