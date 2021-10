Astuces maison très simples pour lutter contre le rhume et les maux de gorge | La vie

L’arrivée du rhume s’accompagne des rhumes typiques, des maux de gorge et de problèmes plus graves, comme la grippe. Ces conseils maison vous aideront.

Les changements brusques de température qui se produisent en automne, la pluie ou les différences de température entre la journée relativement chaude et la nuit froide, peuvent causer rhume, mal de gorge, et d’autres maux typiques de l’automne.

Si tu as toux, écoulement nasal, mal de gorge, malaise, et les symptômes typiques d’une affection respiratoire, il est maintenant temps d’agir.

Voyons quelques Des astuces maison très simples pour lutter contre un rhume, une grippe ou un mal de gorge.

Ces conseils ont été largement plébiscités par les médecins, ils valent donc la peine d’être mis en pratique.

De plus, ils ne nécessitent pas beaucoup d’efforts, ou dépensent beaucoup d’argent.

Avoir une soupe de poulet et de légumes

La soupe chaude non seulement réconforte quand on a froid ou qu’il fait froid.

Une étude a révélé qu’aussi réduit le mouvement d’un type de globule blanc de notre sang qui combattent les infections.

En se déplaçant plus lentement, ils se concentrent plus efficacement sur les zones du corps qui sont infectées.

Il porte des chaussettes mouillées

Cette astuce semble très étrange, mais elle est recommandée par le magazine Best Health.

Il s’agit de porter des chaussettes mouillées. Cela semble être une contradiction quand vous avez un rhume, mais il y a une explication : les pieds mouillés augmentent la circulation et attirent plus de sang vers les pieds. Cela réduit la fièvre et soulage la congestion.

Mais il ne s’agit pas seulement de mettre des chaussettes mouillées.

Best Health conseille de se laver les pieds à l’eau chaude, de tremper de fines chaussettes en coton dans de l’eau froide et de les enfiler. Mettez ensuite des chaussettes épaisses en laine.

Boire beaucoup de liquides

Avec le rhume et la grippe, beaucoup d’eau est perdue par les éternuements, la transpiration, l’écoulement nasal, etc.

Buvez des liquides, que ce soit de l’eau, du thé, des jus de fruits, etc., non seulement reconstitue ces fluides, mais fournit également de l’énergie à notre corps pour lutter contre les infections.

Tirer de la vapeur chaude

C’est un remède bien connu. Il s’agit de faire bouillir de l’eau jusqu’à ce que de la vapeur commence à sortir, et aspirez-le par le nez avec une serviette sur la tête Il recouvre également la casserole d’eau, afin que la vapeur ne s’échappe pas.

Le site Web ActiveBeat recommande d’ajouter 2 cuillères à soupe de gingembre frais haché, ou une cuillère à soupe de menthol, ou quelques gouttes d’huile d’eucalyptus à l’eau.

Utiliser des solutions salines

Le site Web médical WebMD recommande acheter un spray salin à la pharmacie et se rincer le nez.

C’est une solution efficace pour soulager la congestion, et combat également les bactéries qui restent entre le nez et la gorge.

Prends du miel

Le miel a des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes prouvées, il fonctionne donc bien contre tout type d’infection.

Mais également adoucit la gorge et réduit l’envie de tousser, et il contient des nutriments qui renforcent le système immunitaire.