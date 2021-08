Astuces malignes pour rembourser son prêt immobilier, prêt personnel à temps

Une bonne cote de crédit n’est que l’un des nombreux avantages que l’on retirerait du remboursement de ses prêts à temps. Il aura des avantages durables pour l’emprunteur à long terme.

Avec l’augmentation constante du coût de la vie, les prêts personnels ont commencé à jouer un rôle important dans nos vies aujourd’hui. Contrairement aux jours où il fallait faire la queue dans les banques pendant des jours, de nos jours, les prêts numériques sont décaissés presque instantanément. Les experts disent que bien qu’un accès rapide à l’argent soit très pratique, il est important de rembourser ces prêts à temps.

Atul Monga, PDG et co-fondateur de BASIC Home Loan, déclare : « Bien qu’il soit agréable d’obtenir l’approbation de votre prêt immobilier assez facilement, il est tout aussi important de le rembourser à temps. Cela aide à maintenir la situation financière de l’emprunteur en bonne santé et permet également d’économiser du temps et de l’argent à long terme.

Avec l’avancement numérique, obtenir un prêt n’a jamais été aussi facile, mais ce n’est pas de l’argent gratuit – l’emprunteur a la responsabilité de rembourser l’argent à temps, surtout avec les taux d’intérêt élevés. Par conséquent, si vous avez plusieurs prêts à un moment donné, commencez par rembourser celui avec le taux d’intérêt le plus élevé.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de pocket, déclare : « Il est important de garder à l’esprit que le taux d’intérêt d’un prêt personnel est bien plus élevé que le taux d’intérêt d’un prêt immobilier ou d’un prêt véhicule. Privilégiez d’abord le remboursement des prêts avec un taux d’intérêt plus élevé.

Par conséquent, si l’on a suffisamment de fonds, il/elle devrait envisager de saisir le prêt. Cela s’avérera être une option beaucoup moins chère par rapport au paiement de l’intégralité des intérêts sur la période initialement stipulée.

Voici quelques conseils pour payer le prêt immobilier à temps et le rendre plus rapide ;

Faites du remboursement une priorité – Payer l’IME à temps contribue à augmenter la cote de crédit de l’emprunteur. La planification de l’EMI proche de la date de salaire et la garantie de fonds suffisants aideront à payer l’EMI à temps. Le fait de manquer un IME entraînera des pénalités de la part du prêteur et nuira également à la cote de crédit de l’emprunteur.

Investissez dans divers programmes – « On peut commencer à faire différents investissements pour assurer le paiement forfaitaire et l’acompte du prêt. Si l’acompte est important, le montant du prêt sera inférieur, ce qui contribuerait à réduire davantage les taux d’intérêt », explique Monga. Abaisser l’EMI devient plus facile pour les poches de le rembourser à temps.

Négocier pour de meilleurs tarifs – Il existe de nombreux tarifs sur le marché. Les experts disent qu’il faut négocier les conditions du service avec le prêteur pour obtenir les meilleurs taux d’intérêt possibles. La baisse des taux d’intérêt allégera le fardeau de l’emprunteur et contribuera à son tour à un meilleur remboursement.

Choisissez une courte durée – Un facteur important à considérer lors de la prise d’un prêt immobilier est la durée d’occupation. Plus la durée du mandat est courte, plus la cession du prêt sera également plus rapide. Monga ajoute: «Même si cela conduira l’emprunteur à débourser un montant plus important en tant qu’EMI chaque mois, les taux d’intérêt seront inférieurs. Plus le mandat est long, plus les taux d’intérêt sont élevés.

Même avec de telles mesures, le suivi de plusieurs IME à payer peut devenir difficile. Les experts disent que la consolidation de dettes est une autre alternative pour ceux qui ont de nombreux prêts.

Jalan déclare : « La consolidation de dettes permet à l’emprunteur de regrouper plusieurs prêts en un seul. Cela permettra à l’emprunteur d’effectuer un seul paiement chaque mois, avec un seul taux d’intérêt associé. Il ajoute en outre : « Les prêteurs ont souvent des offres intéressantes pour consolider les prêts existants. Cela peut aider l’emprunteur à réduire sa charge d’intérêt globale, facilitant ainsi la gestion de ses finances.

Tout comme la consolidation de dettes, une autre alternative dont on peut bénéficier est un transfert de solde de prêt personnel. Il s’agit essentiellement d’un processus où l’emprunteur peut transférer l’intégralité de son prêt personnel en cours d’une banque à une autre, et la nouvelle banque accorde un taux d’intérêt inférieur sur le montant du prêt en cours. Cependant, notez que pour bénéficier d’un transfert de solde de prêt personnel, il faut avoir une bonne cote de crédit.

Jalan of pocket déclare : « Une bonne cote de crédit n’est qu’un des nombreux avantages que l’on retirerait du remboursement de ses prêts à temps. Cela aura des avantages durables pour l’emprunteur à long terme.

