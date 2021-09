Astuces méconnues pour empêcher les insectes de se coller au pare-brise de la voiture | Moteur

L’une des choses les plus désagréables à propos des voyages en voiture est que les insectes se coincent sur le pare-brise. De moins en moins arrive, pourquoi ?

Personne n’aime regarder le paysage à travers les vitres de la voiture et rencontrer un insecte écrasé sur le verre.

Cela semble inévitable, mais si vous y réfléchissez, vous conviendrez peut-être avec nous que cela arrive de moins en moins fréquemment.

Notre collègue Iván Fombella d’Auto Bild a rassemblé les explications et astuces du fabricant de verre Carglass pour réduire le nombre d’insectes qui se coincent sur le pare-brise.

Comme nous le disions en ouverture de l’info, de moins en moins d’insectes sont estampés sur les pare-brise des voitures.

Malheureusement, la première raison est scientifique. Le changement climatique réduit considérablement les populations d’insectes.

ont été vérifiés 75 % de déclin en 40 ans chez certaines espèces, et jusqu’à 40 % au cours des 15 dernières années seulement. Et cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les humains.

Une autre raison invoquée par Carglass est que les voitures modernes sont beaucoup plus aérodynamiques. Si vous regardez les pare-brise des voitures d’il y a quelques décennies, ils étaient plus droits, perpendiculaires au sol. Maintenant, ils sont beaucoup plus inclinés et favorisent la circulation de l’air. Cela fait glisser les insectes plus légers le long du pare-brise avec le flux d’air lui-même, plutôt que de taper contre lui.

Malgré cela, vous pouvez vivre dans une zone avec une abondance d’insectes, et vous devez souvent nettoyer votre pare-brise à la main pour les éliminer.

Si c’est le cas, il y a quelques Des astuces peu connues pour réduire les impacts des insectes.

La première consiste à utiliser un traitement anti-pluie, comme celui utilisé pour empêcher l’eau de rester sur le pare-brise lorsqu’il pleut beaucoup. Cela fait le verre du pare-brise est plus glissant, et réduit le nombre d’insectes qui restent coincés.

Une autre astuce, plus scientifique, est évitez de conduire aux heures et aux heures où il y a plus d’insectes sur la route.

Ils sont plus abondants en été, à la fin du printemps et au début de l’automne. Au crépuscule aussi et surtout la nuit, alors qu’ils se dirigent vers les lumières des projecteurs. Alors si tu peux choisir, il vaut mieux conduire en journée, le matin ou le midi.